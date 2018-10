El TSJCV tumba la orden que rebaja la ratio en Infantil de 25 a 23 niños en Castellón

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado la orden de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte que se fijaba en 23 en lugar de en 25 el número máximo de alumnos por aula en Infantil ( 3 años), en treinta localidades de la Comunidad Valenciana para el curso 2017-2018, entre ellas cuatro de la provincia de Castellón (Burriana, Castellón de la Plana, Nules y Vila-real).

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo estima así el recurso presentado por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza - Centros Católicos de la Comunitat Valenciana y declara la orden contraria a derecho por falta de competencia autonómica para regular esta materia y por extemporaneidad de la orden.

En la resolución, los magistrados explican que «la Sala no ha de calificar si es acertado o no en pro de la calidad de la enseñanza que la ratio máxima sea reducida (no se le haría difícil responder a eso afirmativamente)» y añade que “en este caso, la competencia corresponde al Consejo de Ministros autor de una disposición administrativa de contenido básico, que no da pie a alteración del máximo de alumnos por unidad escolar». La Sala condena en costas a la Generalitat. Tendrá que pagar 2.500 euros por los gastos del proceso.