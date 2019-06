El turismo duda del impacto del AVE en el primer verano que funcionará en Castellón

Si no hay incidencias de última hora, la Alta Velocidad entre Castelló y Madrid funcionará este verano con normalidad pese a que durante este periodo realizarán obras del corredor mediterráneo. Una situación muy distinta a la del año pasado, cuando estos trabajos supusieron la cancelación de trenes y transbordos en autobús. Sin embargo, y pese a este contexto favorable, desde el sector turístico provincial no esperan que esta conexión traiga un número significativo de visitantes en temporada alta, al menos, no por el momento.

Son una variada relación de factores los que hacen que no haya mucha confianza en este medio de transporte, pese a que en su momento fue reclamado como un elemento fundamental para atraer turistas. Uno muy importante es la falta de promoción en la capital de España. «Tenemos que hacer más actividades, las administraciones se tienen que mover más. Seguramente, hay mucha gente que no sabe que tiene la posibilidad de venir a Castellón en AVE», explica el presidente de la patronal turística, Ashotur, Carlos Escorihuela.

conectividad // Coincide en esta valoración el presidente de la asociación hotelera Altur, Alexis de Pablo: «No se ha paquetizado ni se ha hecho la promoción adecuada. Y todo lo que es ganar en conectividad es positivo. La Alta Velocidad viene para sumar, no para restar». De Pablo alude a la posibilidad de que Castelló entre a formar parte del circuito de ciudades AVE, una posibilidad que estaban contemplando desde el Patronato de Turismo.

Algo que va en contra también de la llegada de turistas es que el perfil más usual en la provincia es el turista familiar, lo que dificulta el desplazamiento en este medio de transporte. «Es un viaje que para cuatro personas, por ejemplo, resulta caro. Además está el hecho de que a la hora de cargar maletas un coche es mucho más funcional», indica Escorihuela. Por ello, aunque sea por el momento, desde el sector esperan turistas llegando en tren «para alguna escapada puntual, por Magdalena, un fin de semana gastronómico.... El que venga a Castellón 15 días no lo hará en AVE», destaca Alexis de Pablo.

a medio plazo // Desde Peñíscola, el presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos (Agretur), Francisco Ribera, apunta que el AVE puede ser beneficioso «a medio plazo, no ahora». Para la localidad sí que ha sido positivo el Alvia, que desde hace tres años para en Benicarló «y trae bastante gente». El hecho de que sea un desplazamiento directo anima mucho las visitas, «ya que al turista vacacional no le gusta hacer trasbordos para llegar al destino».

En las encuestas que Turisme Comunitat Valenciana hizo durante el verano pasado en la provincia, un total de 1.657, solo 17 de los consultados manifestaron haber utilizado el AVE para llegar a su lugar de vacaciones.