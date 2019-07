El turismo lanza un SOS en busca de personal en pleno verano

La falta de camareros, ayudantes de cocina, recepcionistas o socorristas para trabajar este verano en la campaña turística de Castellón sigue sin resolverse. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Carlos Escorihuela, así lo confirma a Mediterráneo, incidiendo en que «es un serio problema». «No encontramos mano de obra y eso nos preocupa muchísimo», dice. Y es que se hallan en plena campaña estival, casi a mediados de julio, y con agosto por delante. «No es que no consigamos mano de obra especializada en hostelería, sino que tampoco cubrimos los puestos más básicos», apunta.

¿Cómo solucionarlo con toda la demanda turística en su época punta? «Pues buscando y buscando. Y al final, reorganizando tareas. Hay empresarios que recortan el horario de apertura. En otros casos, son los mismos propietarios de establecimientos hosteleros que no son muy grandes quienes deciden ser ellos los que estiren un poco su jornada de trabajo en el local», matiza. En definitiva, asegura el portavoz turístico, intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero no tienen «la mejor solución». Desde los sindicatos han hecho hincapié en numerosas ocasiones en que las condiciones salariales no son las más adecuadas, algo que desmienten los empresarios. Y por otro lado, en esta campaña entra en vigor la inspección más centrada que nunca en el registro de las horas extra, que el sector ve inasumibles por el pico de trabajo.

LLAMAMIENTO

Entre las estrategias para captar personal, además de recurrir al Servef y a las ETT, en compañías como Marina d’Or, de Orpesa, han optado por organizar jornadas informativas donde contactan con aspirantes, a modo de bando por distintos municipios. Tras organizar convocatorias en Vila-real, Castelló y Nules, hoy buscarán en Burriana candidatos para trabajar este verano en sus instalaciones. La cita, de 9.00 a 14.00 horas en el salón de la cafetería del centro social de Caixa Rural Burriana.

«Ofrecemos interesantes condiciones económicas, un plus de verano, también formación gratuita a cargo de la empresa, traslados diarios en autobús (según el puesto de trabajo, si se adapta por cuestión de turnos), etc. Y si funciona bien, le vamos a llamar para trabajar el resto del año».