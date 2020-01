La UJI y el CEU no 'venden' Ciencias del Deporte a futuros alumnos por falta de aval del Consell

Ni la Universitat Jaume I (UJI) ni la Cardenal Herrera CEU (UCH CEU) pueden publicitar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pese a tener el aval de la Agencia Nacional de Calidad Educativa y haber solicitado su implantación. ¿El motivo? La Conselleria no ha autorizado la carrera. Es lo que pasó ayer en Auditori de Castelló, que acogió el salón Unitour de orientación universitaria, al que concurrieron 31 instituciones y alumnado de una decena de centros, entre ellas estas dos universidades.

Desde la UHC CEU constatan el interés que despierta la titulación y la cantidad de consultas que reciben sobre ella. En el caso de la UJI, su Consell de Govern acordó el lunes incluir en su oferta para el curso que viene 60 plazas de 1º de este grado, siempre que el Consell le dé el OK. La UJI participa en ferias a lo largo de toda la geografía, así como en la virtual Uniferia, para dar a conocer su oferta. Sin embargo, tampoco puede activar la información institucional hasta no tener el respaldo oficial para no generar falsas expectativas. La decisión no se conocerá hasta junio, como ya publicó Mediterráneo. Desde la UJI, indicaron, tras el salón de orientación celebrado este martes, que «el grado de Ciencias del Deporte responde a los intereses vocacionales de muchos estudiantes y sí han preguntado por él»