La UJI hará on line las encuestas de evaluación docente

La Universitat Jaume I hará de forma telemática las encuestas de evaluación docente para economizar. Así lo explicó el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ximo Gual, quien añadió que comenzará a aplicarse durante el presente curso académico.



Hasta ahora la UJI hacía las encuestas a través de una empresa. El alumnado respondía en papel y, después, la información se trasladaba con una máquina a un soporte informático en la FUE-UJI, lo que era un procedimiento «costoso» económicamente y si el alumnado no estaba en clase no podía hacer la encuesta, explicó Gual. Por ello, y porque la tecnología lo permite, ahora se harán de forma telemática. Se ha confeccionado un programa para hacerlo posible. Otra ventaja del cambio es que será más cómodo para analizar la información después.

Ximo Gual especificó que si algún docente quiere que sea presencial y lo solicita podrán ser algunas aún presenciales en el primer semestre del curso aunque la tendencia será el ir a hacerlas todas telemáticas.

Para favorecer la participación, el profesorado dejará abierta la aplicación en clase, saldrá del aula y el alumno se podrá conectar a través del móvil o el portátil.

Piden rigor y participación al alumnado

La Universitat Jaume I va a hacer charlas para informar de los cambios en el sistema de evaluación. El vicerector Ximo Gual señaló que pretenden concienciar al alumnado de que debe contestar a la encuesta, cuántos más mejor, y ser riguroso ya que esta tiene consecuencias para el profesorado. Y es que teme que baje la participación al hacerse ‘on line’.

Efectos de la evaluación docente

El procedimiento de evaluación docente, que acredita la agencia estatal Aneca, consta de dos partes. Una son las encuestas al alumnado, y la otra se hace en base a factores como apuntes, asistencia a clase, aula virtual, etc. Y tiene repercusiones. Si el profesor es joven, quiere promocionar y ascender de categoría cuando envía a acreditar su currículo la Aneca tiene en cuenta la evaluación favorable al docente. Si sale mal evaluado, al profesional se le obliga a hacer unos cursos de reciclaje. Si reincide no puede participar en proyectos de la UJI de mejora educativa o de investigación hasta que no obtiene una evaluación positiva.

Aunque en general el profesorado recibe una buena valoración (el 92% obtuvo la nota de notable o sobresaliente, un 0,6% más, en el curso 2017/18), el vicerrector señaló que un 5% no llega a los estándares.