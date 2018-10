ÚLTIMA HORA | 25 municipios de Castellón, afectados por la gota fría

ÚLTIMA HORA DE LA GOTA FRÍA

16.20: En un rescate a vehículo en Cabanes, el ocupante ha conseguido salir sin problema y ha sido evacuado, pero el coche ha sido arrastrado por el barranco.

15.48: A petición de la alcaldesa de Burriana, según informa el Gabinete de Comunicación de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana, se activa el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias del albergue de Cruz Roja al Polideportivo San Blas para atender a 54 personas evacuadas.

15.10: Informa el Gabinete de Comunicación de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana que el total de llamadas telefónicas recividas al 112 desde del inicio del episodio de gota fría el 17 de octubre hasta las 12.00 horas de este viernes ha sido de 2.971, correspondientes a 2.557 incidentes.

14.36: El Gabinete de Comunicación de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana informa del estado de las carreteras afectadas por las lluvias en la Comunitat, siendo algunas de las más afectadas las de la provincia de Castellón.

13.30: Informa el consorcio de bomberos de la Diputación que ya son 121 los servicios efectuados por las lluvias. Prácticamente la mitad de ellos, confirman, se han concentrado en el norte de la provincia: Benicarló, Alcalà-Alcossebre y Peñíscola. En total han sido 25 los municipios que han requerido la ayuda de este servicio tras las constantes lluvias torrenciales a las que se han visto afectados.

12.55: Este viernes se ha cortado el tráfico en tres puntos de la provincia de Castellón, especialmente en la zona norte, que es la que se está viendo más afectada por las lluvias torrenciales que han caído durante toda la noche del jueves, así como en este viernes desde primera hora. Para conocer más información al respecto puedes pinchar aquí.

12.40: La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana informa de la suspensión al completo de la jornada prevista para el fin de semana en todas las categorías de competición de ámbito territorial de fútbol y fútbol sala ante el episodio de gota fría que atraviesa la Comunitat Valenciana desde el pasado jueves y las recomendaciones de la Administración autonómica para evitar desplazamientos por carretera. Puedes conocer todos los datos al respecto pinchando aquí.

12.36: La lluvia y las fuertes rachas de viento han provocado la caída de árboles en las últimas horas en puntos como Borriana, Almenara, Vinarós, Llucena, incluso con ejemplares de gran tamaño como este de Peñíscola.

12.14: El Servicio de Información del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado que ha recibido en torno a 100 avisos desde que se inició el episodio de lluvias. En las primeras horas predominaron los rescates en vehículos, mientras que en la madrugada y la mañana del viernes aumentan los achiques.

11.40: Alcalá de Xivert-Alcossebre es una de las localidades de la provincia que más está sufriendo las consecuencias de las lluvias, con problemas para circular por varios accesos. No en vano, los últimos datos marcan que en las últimas 24 horas han caído 201 litros por metro cuadrado. Además, se han suspendido las consultas médicas, atendiendo tan solo urgencias. En Mediterráneo puedes ver algunas de las imágenes y vídeos más espectaculares de este punto pinchando aquí.

11.27: El Gabinete de Comunicación de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana informa de que la franja de la tormenta se desplaza de norte a sur, desde l'Horta Nord hacia el sur de Castellón, dejando precipitaciones muy fuertes y causando todo tipo de problemas.

11.20: Un total de 67 municipios de la provincia de Castellón -todos menos Zucaina y Villahermosa-, no hacen este viernes clases como consecuencia del temporal que mantiene en alerta roja a la provincia de Castellón. En total son 98.500 los alumnos en la provincia que este viernes no han tenido que acudir a sus centros docentes a causa de la gota fría y que retomarán las clases el lunes. Puedes consultar toda la información al respecto pinchando aquí.

11.11: AEMET informa de que Torreblanca ya lleva acumulados 218.6 l/m2 durante el temporal.

10.40: Reabierta la N-340 a la altura de Alcalà.

10:36: Burriana: cerrada al tráfico la carretera Port Burriana entre Cardenal Tarancón y Avenida Unión Europea por caída de poste de telefonía: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/aparatosa-caida-poste-telefonia-burriana-gota-fria_1178451.html.

10.29: La carretera de Portell ha sido cerrada por seguridad.

10.16: El puerto de Castellón permanece parcialmente cerrado.

10.07: Tírig, otra de las poblaciones más afectadas por la gota fría: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/gota-fria-castellon-deja-181-litros-tirig_1178441.html

09.47:Torreblanca, una de las localidades más afectadas. Conoce su última hora en el siguiente enlace: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/torreblanca-uno-epicentros-tromba-agua_1178434.html

09.34: ACTUALIZACIÓN de las carreteras cortadas en la provincia de Castellón: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/actualizacion-carreteras-cortadas-provincia-castellon_1178433.html

09.21: El balance de una noche muy intensa para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón; https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/bomberos-multiplican-norte-sur-provincia-castellon_1178432.html

9.00: El Ayuntamiento de Vilafranca informa de que el camí de la Canà está cortado por precaución

08.54: En Alcalà-Alcossebre se han registrado 225 litros/metro cuadrado y vuelve a llover con fuerza ahora. Las urbanizaciones en el Barranco de la Coloma están inundadas, tal y como destaca en un tuit el Ayuntamiento local.

08.20: Recomendaciones desde el Ayuntamiento de Benicarló a través de Twitter.

#InformaBenicarló #últimahora

☔ La situació actual és la següent:

🚘 La N340 antiga està oberta i, per tant, es pot accedir per a anar cap a Vinaròs o cap a Peníscola.

✅ L'opció més segura per a anar, tant en direcció nord com sud, és la N340 antiga o la variant.