ÚLTIMA HORA: Continúan las incidencias en toda la provincia de Castellón

ÚLTIMA HORA DE LA GOTA FRÍA

10.40: Reabierta la N-340 a la altura de Alcalà.

10:36: Burriana: cerrada al tráfico la carretera Port Burriana entre Cardenal Tarancón y Avenida Unión Europea por caída de poste de telefonía: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/aparatosa-caida-poste-telefonia-burriana-gota-fria_1178451.html.

10.29: La carretera de Portellm cerrada por seguridad.

10.16: El puerto de Castellón permanece parcialmente cerrado.

10.07: Tírig, otra de las poblaciones más afectadas por la gota fría: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/gota-fria-castellon-deja-181-litros-tirig_1178441.html

09.47:Torreblanca, una de las localidades más afectadas. Conoce su última hora en el siguiente enlace: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/torreblanca-uno-epicentros-tromba-agua_1178434.html

09.34: ACTUALIZACIÓN de las carreteras cortadas en la provincia de Castellón: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/actualizacion-carreteras-cortadas-provincia-castellon_1178433.html

09.21: El balance de una noche muy intensa para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón; https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/bomberos-multiplican-norte-sur-provincia-castellon_1178432.html

9.00: El Ayuntamiento de Vilafranca informa de que el camí de la Canà está cortado por precaución

08.54: En Alcalà-Alcossebre se han registrado 225 litros/metro cuadrado y vuelve a llover con fuerza ahora. Las urbanizaciones en el Barranco de la Coloma están inundadas, tal y como destaca en un tuit el Ayuntamiento local.

08.20: Recomendaciones desde el Ayuntamiento de Benicarló a través de Twitter.

#InformaBenicarló #últimahora

☔ La situació actual és la següent:

🚘 La N340 antiga està oberta i, per tant, es pot accedir per a anar cap a Vinaròs o cap a Peníscola.

✅ L'opció més segura per a anar, tant en direcció nord com sud, és la N340 antiga o la variant.