Unides Podem y el Partido Popular abren la puerta a cambiar su voto

Ayuntamientos como Benicassim, Oropesa, incluso Borriol ya tenían agentes interinos. En las poblaciones turísticas costeras necesitan más agentes somo en verano. Tampoco querían seguridad privada por no ser legal en sitios públicos. No entiendo porque un curso de seguridad pública tiene que ser ilegal , siempre que se entre en el puesto por los cauces legales claro. Esta bien proteger lo público pero las condiciones laborales no tienen porque ser diferentes a lo privado , tienen que ser reflejo del país. No como los políticos que se suben un 50 por cien en un país que los salarios están como hace una década.