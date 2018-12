La Unió pide más voz para defender los cítricos ante la administración

La Unió de Llauradors i Ramaders reclama tener más voz y peso ante las administraciones para poder defender los intereses de sus socios, en este caso del sector citrícola, que está atravesando una de las peores campañas de los últimos años, con pérdidas que estiman en unos 130 millones de euros en toda la Comunitat, y en la que el citricultor sigue siendo el peor parado, al recibir unos 0,15 euros por kilo de un producto que en el mercado europeo llega a pagarse 20 veces más caro.

El secretario general de la Unió, el castellonense Carles Peris, explica que esta organización agraria «es la más representativa del sector en Castellón y la Comunitat, con más de 10.000 afiliados». «Sin embargo, no nos tratan al mismo nivel que otras con menos afiliados. El Ministerio de Agricultura nos veta poder estar en la Interprofesional Citrícola Española (Intercitrus) porque no nos reconoce como entidad nacional, y la Generalitat tampoco nos invita a sentarnos en la misma mesa que Intercitrus pese a ser los que representamos a la mayor parte de los agricultores», lamenta Peris. Un malestar que no es nuevo pero que la Unió pone ahora otra vez sobre la mesa tras la reunión mantenida este viernes entre el presidente Ximo Puig y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, con representantes de Intercitrus, en la que la administración autonómica se comprometió a impulsar una serie de medidas para defender el sector citrícola, entre ellas un lobi europeo, la apertura de nuevos mercados o ayudas directas a los agricultores. Unas demandas que han «puesto en la agenda desde la Unió», remarca Peris.

«Ahora, una interprofesional muerta y en letargo desde hace más de 10 años como Intercitrus se atribuye la representación del sector dejando fuera a miles de citricultores valencianos. Tendremos que cobrar royalties por nuestras propuesta». Es el crítico mensaje lanzado ayer en redes sociales desde la Unió de Llauradors.

Intercitrus está formada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA --en representación de los agricultores--, además de por Cooperativas Agroalimentarias y el Comité de Gestión -como operadores comerciales- y por la Asociación Española de la Industria de Zumos y Concentrados de Frutos Cítricos (AIZCE).

REUNIONES Y MOVILIZACIONES // Durante las próximas jornadas, la Unió tendrá la oportunidad de trasladar directamente sus demandas a Puig, en la reunión convocada para el 7 de enero. Y esperan poder hacer lo mismo ante el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se entrevistará con el presidente de la Generalitat a mediados de mes, aunque no están citados por ahora.

Por otra parte, como acordó la Plataforma per la Dignitat del Llaurador reunida el viernes seguirán las movilizaciones en la calle y antes del 18 de enero se harán manifestaciones en más de una treintena de municipios, sin descartar otros actos reivindicativos de los agricultores.