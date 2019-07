El uso del chupete, a revisión científica en Castelló

Las investigadoras de la Universitat Jaume I Dessirée Mena y Jennifer Sánchez, de la Unidad Predepartamental de Enfermería, han realizado una revisión de hasta 1.897 artículos sobre los efectos perjudiciales y beneficiosos derivados del uso del chupete en recién nacidos y lactantes. Las conclusiones del estudio, publicadas en la revista Rol de Enfermería, plantean una serie de recomendaciones basadas en la evidencian destinadas a facilitar la toma de decisiones en cuanto al ofrecimiento del chupete con el fin de dotar a padres y cuidadores de la información más adecuada para decidir libremente.

Pros y contras

El uso del chupete se ha relacionado con la aparición de malformaciones bucodentales, con un abandono precoz de la lactancia materna, la aparición de otitis media, el mantenimiento del hábito de succión digital y también una disminución en la producción de los sonidos del habla, así como la instauración del hábito tabáquico en la adolescencia y adultez. En cuanto a los efectos beneficiosos asociados a su uso, figura el factor protector frente al síndrome de muerte súbita del lactante durante el sueño y la aparición de sobrepeso y obesidad en la adolescencia, la analgesia producida durante procedimientos o situaciones estresantes y la estimulación del reflejo de succión en situaciones en las que éste se encuentra poco desarrollado.

Para el desarrollo del estudio se realizó una revisión de la literatura científica desarrollada. Los artículos obtenidos se sometieron a un análisis centrado en el diseño del estudio, población, muestra, periodo de seguimiento, evaluación, conclusiones, etcétera. Del mismo modo, se realizó un análisis descriptivo de las variables, clasificándolas como efectos favorables, desfavorables o no influyentes.

Conclusiones

A partir del análisis basado en la evidencia científica se establecen «una serie de recomendaciones con las que madres, padres y cuidadores puedan deliberar y elegir libremente aquello que mejor se adapte a sus necesidades, creencias, expectativas…, pero basándose en la mejor información», según explica la profesora Dessirée Mena. En caso de que se opte por la lactancia materna, se sugiere no utilizar el chupete, pues está relacionado con la dificultad en su instauración y el destete precoz. En caso de utilizarlo, para evitar malformaciones bucodentales, se recomienda su uso a partir de los seis meses de edad. Sin embargo, es precisamente a partir de esa edad cuando su uso se relaciona en mayor medida con la aparición de otitis media. El uso del chupete se desaconseja también por otros de los efectos negativos confirmados por la evidencia científica como son el riesgo de que los bebés se chupen por más tiempo el dedo o que se pueda reducir la producción del sonido del habla.

La investigación señala como recomendable el uso del chupete en el caso de que el bebé no haya desarrollado el reflejo de succión nutritiva ya que puede utilizarse para estimularlo. También se recomienda para calmar al bebé en situaciones estresantes o dolorosas. Con este fin, explica Jennifer Sánchez, «no se desaconseja la utilización conjunta de sacarosa, aunque por motivos nutricionales no se recomienda su uso, no obstante, siempre sería mejor como primera opción la lactancia materna si esta estuviera disponible». Otro de los momentos en los que puede resultar recomendable el uso del chupete es mientras el bebé duerme al haberse evidenciado en los artículos científicos que fueron revisados su eficacia para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante.

En el caso de utilizar chupete, hay que lavarlo con una solución de clorhexidina acuosa al 0’12% o sumergirlo en agua hirviendo. Además, se aconseja realizar revisiones dentales periódicas para detectar la aparición de malformaciones. En el caso de que se realice lactancia, el estudio señala que es conveniente realizar visitas periódicas con la matrona o enfermera pediátrica para que la supervise con el fin de poder detectar precozmente posibles problemas derivados del uso del mismo.