Un vecino de Burriana, primer caso de coronavirus en la Comunitat

Un paciente ingresado y aislado en el Hospital de la Plana de Vila-real es el primer caso confirmado de coronavirus en la Comunitat. Así lo comunicó ayer la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Es uno de los tres positivos en la Península, tras detectar horas antes otro en Barcelona y un tercero anoche en Madrid.

Es un vecino de Burriana que había estado recientemente en Milán, donde se concentra la mayoría de los 322 afectados en Italia, y acudió al centro sanitario tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Los análisis detectaron la presencia del covid-19. No obstante, siguiendo los protocolos, enviaron la muestra al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda para confirmar los resultados, que desvelarán hoy. A última hora de la noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se pusieron en contacto con el president Ximo Puig para trasladarle «tranquilidad, coordinación y acción rápida» en este asunto.

Al parecer se trata de un joven que había viajado con más gente a la ciudad italiana para disfrutar de una despedida de soltero. No formaba parte, por tanto, de la expedición de aficionados del Valencia CF que recientemente acudió al encuentro de la Champions contra el Atalanta.

El afectado presentaba un cuadro de síntomas leves, pero en aplicación del protocolo por coronavirus le recomendaron volver a su domicilio, firmando un documento en el que se comprometía a no salir de casa, con la recomendación de mantenerse alejado de otras personas. Fue al final de la tarde cuando recibió el resultado de los análisis y, una vez acondicionado un espacio de aislamiento en el Hospital de la Plana, quedó ingresado.

Este caso es importado y, tal como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no hay transmisión interna acreditada. Es decir, los contagios se han producido en territorio extranjero y no han provocado infecciones en España. Ayer no facilitaron más datos del paciente y emplazaron a una comparecencia de prensa, esta mañana, para aportar detalles sobre el avance de la crisis sanitaria, que surgió en China y se ha extendido a otros países.

La confirmación de este positivo llegó tras un largo lunes en el que el departamento autonómico dio a conocer casos sospechosos en diferentes hospitales valencianos. Una inquietud que comenzó también en la Plana, cuando un madrileño que se encontraba de manera ocasional en la Vall d’Uixó se dirigió a un centro de salud para indicar que había estado recientemente en Italia y presentaba un cuadro de fiebre y tos. Al acabo de unas horas quedó descartado el contagio.