Vecinos de la calle Herrero denuncian continuos disturbios en la plaza Constitución

Vecinos de la calle Herrero, en Castelló, denuncian diferentes y continuos episodios de disturbios en la plaza Constitución, donde en los últimos días se han multiplicado los casos de peleas multitudinarias en lo exteriores de un bar y las consiguientes molestias para el vecindario, que acude atónito noche sí noche también a gritos, altercados e, incluso, escenas de drogadicción en plena via pública.

Como se observa en el vídeo enviado a Mediterráneo por uno de los vecinos que sufren las molestias, grabado a última hora de este sábado, varios grupos de jóvenes se enzarzaron en una pelea multitudinaria en el exterior del local, con lanzamiento de sillas, insultos, gritos... y con el incumplimiento sistematizado de las medidas de protección contra el coronavirus exigidas por las autoridades sanitarias, como es el uso de mascarillas.

"Se está haciendo insorportable vivir cerca de esta plaza (Constitución). Hay peleas cada día y se emborrachan y se drogan en los bancos...No tienen ningún tipo de respeto", lamenta una de las personas afectadas por las molestias, que prefiere mantenerse en el anonimato. "No solo molestan y no dejan dormir a nadie, sino que dejan todo sucio al día siguiente, lleno de botellas y cristales rotos por el suelo; da miedo cruzar la plaza, ya no hay niños jugando en la zona de juegos de sucio que está ni se ve a nadie en el gimnasio tampoco... es penoso y vergonzoso", añade otra vecina de la zona, que pide a las autoridades "más vigilancia" y "contundencia" para acabar con estos episodios de vandalismo.

Para intentar mejorar la situación, un numeroso grupo de vecinos de la calle Herrero y adyacentes solicita al ayuntamiento "más iluminación en la plaza" para intentar disuadir a estas pandillas, "eliminar los bancos", que según los vecinos están hipotecados por estos grupos de jóvenes incívicos e, incluso, "podar los árboles o eliminarlos puesto que debajo de estos se sienten protegidos y es allí donde tiran sus drogas y bebidas en cuanto viene la policía".

Además de estos actos de violencia nocturna continuada, el vecindario también se queja de de la presencia de "sin techo durmiendo en la plaza" --"incluso han llevado un sofa destartalado", añaden-- y de la extrema suciedad y los consecuentes malos olores. "Es vomitivo, entre los meados y restos de bebida al sol", lamenta otro de los vecinos denunciantes.