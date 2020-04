Vecinos denuncian la «insoportable» plaga de mosquitos en la Plana Baixa

Vecinos de las zonas húmedas y costeras de varios municipios de la provincia de Castellón, especialmente de la Plana Baixa, como Nules, Burriana o Moncofa, confían en que los tratamientos aéreos realizados el jueves por parte de la Diputación sean tan efectivos como los técnicos aseguran para frenar el ciclo vital de los mosquitos, porque son muchos los que coinciden en afirmar que desde hace semanas sufren «una plaga insoportable».

Burriana

Burriana es uno de los municipios más afectados, donde existe bastante malestar. Vecinos consultados por este periódico afirman que el núcleo urbano está plagado de estos insectos y urgen acciones contundentes. El representante vecinal de la Serratella, una zona particularmente sensible, detalló ayer que alguna persona ya ha sufrido una reacción alérgica provocada por la picadura de este insecto, aunque aún no ha apreciado ningún foco de especial relevancia. No obstante, se mantienen alerta porque las lluvias caídas estos últimos días, unidas a un previsible aumento de la temperatura, son caldo de cultivo para la proliferación de mosquitos. Informa I. Calpe

Nules

En la playa de Nules, Ana, una residente habitual explicó ayer a Mediterráneo que «hemos optado por no salir a la terraza porque a determinadas horas del día, sobre todo a partir de la última hora de la tarde, está lleno». Una circunstancia que está agravando la situación de aislamiento de la familia, formada por cinco miembros, dos de los cuales niños de corta edad, que no pueden aprovechar las horas de sol al exterior «por las picaduras les provocan una reacción importante».

Tareas cotidianas como tirar la basura son una odisea. Esta vecina aseguró que «mi padre salió ayer y como había tocado el portal para salir no podía apartarse los mosquitos y volvió a casa con al menos 15 picaduras». Un problema muy similar al que relata el propietario de una parcela agrícola con animales en la marjal a los que acude a alimentar a diario. Pepe precisó que «es llegar y empiezas a oír el zumbido y no puedes escapar aunque quieras».

Moncofa

No menos complicada es la situación en Moncofa, donde los vecinos de las periferias dicen estar «hartos» de la masiva presencia de estos insectos. Esperan que las autoridades tomen nota y que continúen los tratamientos, tanto los aéreos como terrestres, porque consideran que la situación «es lamentable». Informa M. A. S.

Actuaciones en propiedades privadas

La principal inquietud en otros consistorios, como el de Nules, son las parcelas privadas y segundas viviendas, muchas de las cuales están desatendidas por el confinamientos. Hasta en dos ocasiones pidieron a la Subdelegación del Gobierno permiso para autorizar a los propietarios a realizar los tratamientos para evitar que los mosquitos proliferen en parcelas. El visto bueno llegó el jueves. Nules dispensará un documento específico a los dueños.