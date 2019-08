La venta de olivos milenarios de Castellón llega a la red con ofertas de 60.000 euros

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No te absolutament cap criteri lingüístic i encara menys periodístic posar en un mateix text CASTELLÓN i ALCOSSEBRE. Perquè a Castelló li priveu del seu nom oficial i original i en canvi sempre respecteu el d'altres poblacions com L'Alcora, Vila-Real, BenicÀSSim, Cullera...? Repetisc, CAP CRITERI NI FONAMENT LINGÜÍSTIC NI PERIODÍSTIC per a emprar la forma castellana i la valenciana dins un mateix text. ''Qué nivel Maribel''