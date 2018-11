La venta on line de medicamentos en farmacias no cala

La venta on line de medicamentos no acaba de arrancar en las farmacias de la provincia de Castellón. De hecho, según la Conselleria de Sanidad, únicamente cinco boticas de la provincia han incorporado venta de sus fármacos por internet. En concreto, según Sanidad, se trata de dos de Castellón --la de Enrique Hueso Fibla y la de Sergio Marco-- y dos en Vila-real --Enrique Monfort y Jaime Vilanova-- y una en Burriana --José Emiliano Terradez--.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, da dos posibles razones: una tiene que ver con la inmediatez y la otra con el precio.

Así, apunta: «Si necesito un medicamento bajo a la calle, voy a la farmacia lo compro y me lo tomo. Si lo tengo que pedir por internet, por pronto que me lo traigan, me lo entregan para mañana. «Si quieres comprar comida, pañales o champú, te da igual tenerlos ahora mismo o que te los traigan mañana, pero si estás enfermo y necesitas un fármaco sin receta lo precisas ya, no mañana. Es más operativo acudir in situ, porque la red de farmacias es muy amplia y está muy distribuida. Bajas a la calle y en una esquina ya tienes una, compras el fármaco y ya lo tienes», justifica.

Además, señala, «una de las razones importantes por las que la gente compra on line es el precio». Sin embargo, la propia ley del medicamento prohíbe hacer descuentos, promociones u ofertas. «Si entro por internet a comprar un medicamento sin receta lo voy a encontrar al mismo precio que en la farmacia que está bajo de mi casa en la calle de enfrente, la única ventaja es que te lo llevan a casa pero ni puedes empezar a tomártelo ya --porque te acuerdas cuando está enfermo-- y el esperar 24 horas merma el propio negocio del medicamento sin receta por internet», resume. «Un fármaco no se toma porque esté de oferta, sino porque lo necesitas», justifica.

No obstante, explica que las farmacias que tienen web, pueden aprovechar para incluirse en la página de la agencia del Medicamento. ¿Y qué fármacos se pueden encontrar on line? Desde cremas para el herpes, antiverrugas o contra el mareo a antigripales o jarabes para la congestión.