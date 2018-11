Un vertido de aguas fecales, en el ambulatorio Constitución de Castellón

Una inundación por aguas fecales en el centro de salud Constitución de Castellón obligó ayer a suspender las extracciones de sangre y la vacunación antigripal debido a la contaminación y el riesgo sanitario. Así lo denunció ayer el sindicato CSIF, que denunció que no es un hecho aislado, por lo que exige a Conselleria una inspección completa de los centros de salud castellonenses donde según denunció existen «auténticos despropósitos».

Según fuentes sindicales, los sanitarios no pudieron ayer disponer de los vestuarios y zona de taquillas debido al insoportable hedor que invadía el ambulatorio. El problema, en esta ocasión, fue que una arqueta situada en los vestuarios se desbordó debido a un importante atasco de las cañerías. Ello hizo muy incómodo trabajar en esas condiciones.

«Se trata de deficiencias muy graves si hablamos de un consultorio de salud», advirtió CSIF.

El sindicato reclamó a la Conselleria de Sanidad una revisión a fondo de todas las instalaciones y un plan de mantenimiento que no consista en salir al paso y poner parches ante cada problema que se registra. A finales de marzo, el sindicato denunció la precariedad del centro, con una consulta que incumplía la normativa en cuanto a dimensiones donde no cabía un paciente con silla de ruedas o la falta de ventilación que obligó a instalar un ventilador portátil.