Cada vez más parejas de Castellón solicitan la separación de bienes ante notario

El número de castellonenses que firman capitulaciones matrimoniales para pedir la separación de bienes se ha incrementado en el último año después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley de régimen económico matrimonial valenciano. Este fallo judicial provoca que los matrimonios celebrados en la Comunitat desde el 1 de junio del 2016 pasen a regirse por gananciales, a menos que los contrayentes firmen ante notario un documento solicitando lo contrario. Esto supone volver al sistema tradicional, que estuvo en vigor en la Comunitat hasta el 2008.

Al cierre del 2017, con las últimas cifras, se celebraron en Castellón 2.054 bodas, de las que 667 pidieron separación de bienes (una de cada tres, un 33%); después de un 2016 con 2.042 matrimonios, de los que 431 lo requirieron (una de cada 5, el 21%).

Según las estadísticas del Colegio Notarial, hasta mayo del 2016 el ritmo era de 11 a 16 peticiones cada mes, y después, con la nueva normativa en vigor, pasaron a ser un promedio de 49 mensuales, en una tendencia que se ha mantenido en el 2017, ejercicio en el que se han hecho ante notario una media del 55 al mes. «Hoy en día vemos que las capitulaciones de separación de bienes se están incrementando», señala manifiesta José Vicente Malo, tesorero del colegio notarial de la Comunitat Valenciana y notario de Castellón. «Cada vez son más frecuentes. No es una locura de aumento, pero cada vez las cifras son mayores. Por ejemplo, en las bodas que se hacen ante notario es habitual y casi siempre se realizan capitulaciones de separación de bienes», dijo.

EXPRESAMENTE

Del 1 de julio del 2008 al 31 de mayo del 2016, por defecto, las parejas de la Comunitat se casaban en separación de bienes. Si querían los gananciales tenían que hacer capitulaciones expresamente. De hecho, «era minoritario; normalmente lo dejaban como estaba», explica. Según Malo, el trámite, sea del contenido que sea, se puede hacer como máximo un año antes de la celebración, o ya una vez casados, cuando se quiera, sin plazos.

El coste es «muy reducido», agrega, porque «es una escritura que no depende de la cuantía económica de la operación». Cuestan unos 80 euros, según el consejo general del notariado.

Malo aconseja «informarse bien de estas cuestiones legales de familia y sucesiones para evitar conflictos o resultados indeseados». «Cada vez se hace más necesario y conveniente organizar estos temas familiares y convivenciales, estén o no unidas las personas en matrimonio. Antes no había demasiados conflictos porque se vivía en un tipo de sociedad con un régimen más cerrado o cuadriculado, regían los gananciales y la mayor parte de bienes se compraban cuando uno ya estaba casado; hoy en día la situación es más más abierta, hay personas solteras que conviven con otras y tienen hijos incluso a veces de distintas relaciones, casados, no casados o divorciados. Se hace más necesario un régimen de organización económica familiar, de herencias y sucesiones. Notamos mucha desorientación en ese sentido», concluye.

Con la separación de bienes se mantiene la independencia económica previa al enlace. Cada esposo sigue siendo titular de sus posesiones y bienes y responde de sus deudas, sin afectar al otro (salvo las contraídas para el sostenimiento de la familia).