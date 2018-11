VÍDEO | Sigue a partir de las 11.00 horas el pleno de la Diputación de Castellón

El pleno de la Diputación de este martes tiene previsto aprobar unas cuentas, las últimas del mandato de Javier Moliner, que plantean un volumen inversor récord para la institución --casi 55 millones de euros-- y que, si bien recibirán el visto bueno, con toda seguridad --el equipo de gobierno popular cuenta con mayoría absoluta--, podrían no contar con un grado de consenso tan elevado como ha ocurrido durante los dos años precedentes.

Puede seguir el pleno a partir de las 11.00 horas en directo



De hecho, salvo cambios de última hora, el PSPV podría llegar a votar no a los presupuestos, frente a dos abstenciones consecutivas; Compromís y Castelló en Moviment (CSeM) anunciaron ya su posición contraria --la papeleta de CSeM siempre ha sido la del no-- y Ciudadanos (Cs), se movía por la tarde entre la abstención y oponerse, pero desde una situación de «desconfianza». No obstante, las negociaciones con el equipo de gobierno de Javier Moliner, quien siempre se ha manifestado favorable al consenso, pueden continuar hasta las 11.00 horas de este martes, cuando está previsto que comience el pleno.

UN EJERCICIO CLAVE

Ante la cita con las urnas prevista para mayo del 2019, se trata de unas cuentas diseñadas para un ejercicio clave, en cuya primavera acabará la legislatura y el segundo mandato, y último, de Javier Moliner, ya que el presidente provincial popular ha anunciado que abandonará la vida política activa el año próximo. Dejará la institución con toda una serie de récords en su haber, como es el hecho de que la deuda de la institución será de cero al cierre del 2018, con lo no habrá gastos financieros ya enero.

Además, las mencionadas inversiones, de casi 55 millones, triplican las cifras del 2011, cuando Moliner accedió a la dirección de la Diputación. Igualmente, en el pleno de hoy se dará una situación nueva, que es la aprobación de las bases del Plan Castellón 135, es decir, el dinero para los pueblos que antes se englobaba en los Planes de Obras y Servicios (Poys), de manera que, en principio, los municipios podrán acceder a estos fondos, ahora utilizables también para financiar servicios, mucho antes de lo habitual. Igualmente, se ha incorporado en los últimos años la petición de que sean los ayuntamientos los que deciden en qué emplean los fondos de la Diputación.