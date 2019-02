El viento derriba paredes y causa incendios por toda la provincia

Segunda jornada consecutiva de viento huracanado en Castellón, que hizo que los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos tuvieran que intervenir en más de 50 ocasiones por derrumbes, incendios y caídas de árboles, aunque no hubo que lamentar ningún daño personal.

Uno de los incidentes que causó más problemas a las brigadas fue un incendio declarado en Serra d’Engarceran. Las llamas devoraron unas dos hectáreas de terreno forestal y en la extinción del fuego trabajaron hasta siete unidades de bomberos, cuatro del Consorcio Provincial y tres de la Generalitat. El fuerte viento que soplaba hizo que no pudieran intervenir los medios aéreos. Al cierre de esta edición el incendio estaba controlado, pero los bomberos han estado toda la noche refrescando la zona, debido a la alta probabilidad de que las llamas se reavivaran. No fue el único incendio en la jornada de ayer, aunque todos fueron extinguidos rápidamente.

derrumbes // También hubo desprendimientos de fachada. El más peligroso en Torás, donde se desplomó la parte superior de un edificio sobre varios vehículos. Dentro de uno de ellos había un perro que no resultó herido.

En la capital de la Plana, sobre las 1.00 horas, se produjo un derrumbe en una fábrica abandonada de la calle Vall d’Uixó, cayendo los cascotes sobre la calzada.

más incidentes // En l’Alcora se produjo el derrumbe del techo del aparcamiento de coches de la empresa Mayolica en la zona de Camino Norte de, así como arboles de fincas. Asimismo, a primera hora de la madrugada un cable de teléfono que fue arrancado por el viento invadió parte de la carretera Baix la Vila. Informa: Javier Nomdedeu.



En Benicàssim, fuentes de la Policía Local informaron de la caída de un pino de grandes dimensiones de una vivienda particular que cortó el tráfico de la avenida Barcelona, cerca del Voramar, desde alrededor de las 4.00 horas las 6.30, cuando se restableció el tráfico. Hasta el lugar se trasladó una empresa de jardinería para llevar a cabo las tareas necesarias para poder proceder a la retirada del árbol. La caída del pino arrastró también un cable de tendido eléctrico, que fue repuesto por Iberdrola a las 08.00 horas. Informa: Eva Bellido