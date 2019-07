La violencia de género suma 7.622 víctimas en una escalada continua

Toda mujer, independientemente de su edad, formación o estrato social, es susceptible, por desgracia, de sufrir violencia de género. Desde que se empezó a contabilizar y hasta el primer semestre de este año, 7.622 castellonenses han padecido sufrimiento físico y/o emocional en sus carnes, por parte de parejas o ex, y demasiadas, con desenlace mortal.

El verano, además, se considera época crítica y, de hecho, la Guardia Civil ha colaborado con Ashotur en la formación y sensibilización del personal turístico, con el objetivo de estar alerta ante episodios agresivos de hombres sobre mujeres en las habitaciones del hotel, que sustituyen al espacio doméstico en vacaciones.

Muchos casos no emergen al no tener constancia oficial, pero lo cierto es que el problema no cesa. En los últimos 12 meses --entre el 30 de junio del 2018 y el de este 2019-- la cifra se ha disparado. Supone el crecimiento más alto en este periodo de toda la serie histórica y conlleva 627 nuevas víctimas en este periodo; y solo en junio, 67, lo que implica una tendencia creciente y 2,2 nuevos casos de maltrato de género que salen a la luz cada jornada.

¿Dónde están esos agresores sin alma ni piedad? Según los informes más recientes, en los partidos judiciales de Vila-real y Castellón es donde más órdenes de alejamiento de las víctimas se han dictado contra los violentos.

Según el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), del Ministerio del Interior, situados a mitad de este ejercicio, la provincia cuenta con 12 mujeres en situación de riesgo alto, 105 medio, 389 bajo y 429 no apreciado.

20 ASESINADAS / Tras la última asesinada en la Comunitat, en Calpe, ya son seis las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o ex en esta autonomía este año --de ellas, una de la provincia, de Vinaròs, ejecutada en abril--.

Desde que empezaron a contabilizarse, hace 16 años, en el 2003, Castellón arrastra a sus espaldas 20 muertes (17 mujeres y tres niños). Durante el 2018, de toda la Comunitat, Castellón fue la provincia que tomó la no siempre fácil, pero necesaria decisión de plantar cara, liderando el alza de llamadas al Teléfono de Ayuda (900 580 888), con 4.891 atenciones (+19%), un punto más que Valencia y cinco que Alicante.

MUJERES DE 31 A 40 AÑOS / La Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito en Castellón asesoró a 1.487 mujeres por violencia de género. De una tercera parte, 549, no consta la edad. Le sigue, en volumen, la franja de 31 a 40 años, con 301 atendidas; de 41 a 50 años (229), de 18 a 25 (149), de 26 a 30 (122), 51 a 60 (87), más de 60 (29) y menores de 18 (21).