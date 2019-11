La voz de los barrios periféricos del sur de Castelló

Las sedes de seis asociaciones vecinales del sur de Castelló acogieron ayer, simultáneamente, el estreno de un documental obra de la realizadora Pilar Ramo, antigua alumna de la Universitat Jaume I, que el próximo viernes se estrenará en el espacio del Menador a las 20 horas.

En esta producción audiovisual se explora el presente, pasado y futuro de los grupos del sur: Roquetes, San Bernardo, Santa Teresa, Perpetuo Socorro y La Unión, San Andrés y Lourdes. La obra consta de cinco partes. En la primera, Jo m’en recorde, se abordan los orígenes, en torno a los años 60, es decir, la historia de los primeros habitantes que llegaron desde pueblos de Extremadura o Castilla La Mancha, y del resto de la provincia de Castellón. En la segunda, El sud també existeix, rememora los inicios del asociacionismo vecinal en torno a los 80 y 90. En la tercera, Si paguem contribució, tindre uns servicis, explora las demandas de mejoras en infraestructuras en el momento actual, barrio por barrio.

La cuarta, Veus coses que no quadren, recoge las aportaciones de ideas por parte de los vecinos ante la dejadez y el olvido del Ayuntamiento con respecto a la periferia Sur. Cierra el trabajo audiovisual A mi, el meu barri que no me lo desprecien con la reivindicación de la vida de barrio versus la ciudad. Y es que, como explica Pilar, «es también una visión de futuro, sobre hacia dónde se quiere ir, porque si algunas infraestructuras no se mejoran y las decisiones urbanísticas tomadas desde las instituciones políticas perjudican su conexión con el resto de la ciudad, la gente acabará abandonando los barrios y es una lástima, porque la gente joven está volviendo a ellos».

La iniciativa parte de un proyecto planteado por la asociación de vecinos del grupo San Bernardo, presidido por Josele Gómez Sánchez, en colaboraron el resto de asociaciones de los barrios periféricos del sur.

Está concebido como un reportaje, con entrevistas a vecinas y vecinos, dándoles voz porque «la historia la cuentan ellos, a través de entrevistas o provocando un diálogo entre los propios vecinos», indica. Así, por ejemplo, se establecen diálogos entre vecinas acerca de las necesidades que tiene su barrio y planteando propuestas. El vídeo cuenta con imágenes "que puedan evocar por sí solas el paisaje de la periferia sur, su aislamiento y su belleza, su luz y su tranquilidad, pero también un cierto abandono" manifiesta su autora, exalumna de las licenciaturas de Comunicación Audiovisual y de Administración y Dirección de Empresas de la UJI, freelance audiovisual y recientemente seleccionada para la Beca Hábitat Artístic.

Antes de comenzar el rodaje hizo un trabajo de preproducción para conocer la realidad de los barrios, a pie del terreno, así como de búsqueda de testimonios que pudieran servir para mostrar la cara humana de los distritos.

"El vídeo, ante todo, reivindica los logros conseguidos gracias a la lucha vecinal, al papel que tuvieron las asociaciones vecinales en la mejora de las condiciones de habitabilidad y mejora de infraestructuras, al tiempo y dedicación que esos vecinos y vecinas quitaron a su tiempo de ocio, a sus familias, para conseguir que sus barrios no fueran ignorados por el ayuntamiento y el resto de instituciones. El documental también pone en valor el pasado para cuestionar un presente donde esta movilización ha caído a niveles muy bajos".

Por su parte, Josele Gómez, explica que "es una idea que me ha encantado llevar a cabo y dar a conocer una zona de Castelló que es muy desconocida". "El sud existeix y els barris perifèrics també".