¿Vuelta a casa por Navidad? Así será el regreso de los castellonenses que viven fuera

La Navidad es sinónimo de reencuentros y celebraciones en familia y aunque este año está marcado por la pandemia, son muchos los estudiantes y profesionales de Castellón que viven en el extranjero y que ahora quieren volver a casa, a la terreta, y disfrutar con los suyos. Y pese a que este 2020 la vuelta será más complicada y también más cara que nunca, pocos son los que se resisten a pasar la Nochebuena a miles de kilómetros de la familia.

Ana Ripollés (EEUU)

«En verano ya quería ir y anulé el viaje»



Ana ya cuenta los días que le quedan para subirse a un avión con destino Madrid. Esta veterinaria que está a punto de cumplir 28 años, reside en Pensilvania desde hace casi tres, los mismos que no pisa su ciudad natal: Castelló. El pasado verano estuvo a punto de venir, pero a última hora, y debido a la pandemia, su viaje se anuló. Ahora ya no hay marcha atrás y el próximo día 19 cogerá un vuelo y, tras una escala en Dublín (el billete directo cuesta unos 5.000 dólares), aterrizará en el aeropuerto de Barajas el 20. «El viaje va a ser una carrera de obstáculos, pero aún así voy a pasar la Navidad en Castelló, con mi familia», confiesa Ana.

Antes de salir de Estados Unidos tienen que hacerse una PCR, aunque el mayor problema será a la vuelta. «Para entrar en el país necesito un visado. Por eso cuando llegue a España lo primero que haré es ir a la embajada, en Madrid, y solicitarlo, ya que tardan un par de semanas en dártelo», describe. Pese a las dificultades, esta joven que está a punto de empezar un doctorado en la Universidad de Pensilvania, estado en que todavía permanecerá al menos otros cuatro años más, se muere de ganas de estar con su familia y amigos. «Voy a celebrar con ellos mi cumpleaños, que es el 23, y también quiero aprovechar estos días para aprender a hacer una paella. Mi padre siempre me regaña porque mis amigos de Estados Unidos me piden que les cocine una paella y todavía no se hacerla», cuenta.

Laura Vicente (Bélgica)

«No imagino la Navidad lejos de mi tierra»

Después de darle muchas vueltas, Laura Vicente y su familia han decidido pasar la Navidad en Castelló, la ciudad de ella y en la que residen sus padres y hermana. Esta traductora de formación, trabaja como profesora de inglés en un instituto de Bruselas, ciudad en la que reside desde hace 15 años. «Siempre que tenemos vacaciones bajamos a Castelló. La última vez fue para la fiesta de Todos los Santos y pasamos unos días en mi pueblo, Vilafranca», recuerda.

El próximo viernes viajarán a Castellón, donde permanecerán menos tiempo del que les hubiera gustado. «En un principio íbamos del 18 de diciembre al 3 de enero, periodo de vacaciones escolares en Bélgica, pero vamos a tener que adelantar nuestra vuelta por las duras medidas impuestas por el gobierno belga, que obliga a todos los ciudadanos a guardar cuarentena si han estado en una zona roja», subraya. Además, antes de viajar a España deben hacerse todos una PCR. «Las medidas impuestas por ambos países desaniman un poco a viajar, pero no puedo imaginarme pasar unas Navidad lejos de mis padres y mi hermana Lidia», sentencia Laura que piensa aprovechar los días en Castelló para estar con la familia y disfrutar de los días de sol, que en Bruselas don muy escasos.

Samuel Girona (Alemania)

«En Colonia los bares están todos cerrados»

Informático de profesión, este castellonense lleva nueve años en la ciudad germana de Colonia, donde después de mucho esfuerzo dirige con éxito su propia empresa dedicada a la programación web y al mantenimiento informático. Y como tantos profesionales que residen fuera de la provincia, Samuel Girona piensa pasar las navidades en Castelló. «Viajaré en mi propio coche, ya que lo bajo lleno de cervezas alemanas para mis amigos y, de vuelta, aprovecharé para traerme productos como aceite de oliva, jamón...cosas que aquí son difíciles de encontrar en los supermercados», cuenta.

Además de a la familia y los amigos, lo que más echa de menos de Castellón es el sol y la playa. «En Colonia, ahora mismo, a las cuatro de la tarde es de noche. Yo le llamo la época de las depresiones. Y encima este año, por las restricciones derivadas de esta segunda ola, todos los bares y restaurantes están cerrados y no hay mercadillos de Navidad, que son muy típicos y dan mucho ambiente», resume este empresario que es también bombero voluntario.



CARMEN DÓBROTA (ITALIA)

«En la Universidad las clases son ‘on line’»



Tiene solo 21 años y lleva en la ciudad de Módena desde el pasado mes de septiembre, cuando consiguió una beca Erasmus. Estudiante de el último año de Finanzas y Contabilidad de la Jaume I , hasta hace muy poco Camen no tenía claro qué hacer en Navidad. «Al final las pasaré en Alcossebre con mi familia», explica. Su vuelo sale de Bolonia el próximo día 20. Y menos mal que compró el billete hace ya unas semanas, porque en los últimos días los precios de los vuelos se han disparado. «Antes de salir de Italia tengo que hacerme una PCR y, a la vuelta, tengo que estar en cuarentena», describe.

La vida de Carmen en Módena es muy diferente a la que han vivido los Erasmus de años anteriores. Y todo por culpa del covid. «Las clases en la Universidad son 100% on line. Me estoy perdiendo toda la vida universitaria. El ambiente en las calles es cero y los bares cierran a las seis de la tarde, así que nada de jueves universitarios», narra esta joven que comparte piso en Módena con otros estudiantes. Pese a los innumerables inconvenientes, la experiencia como Erasmus es más que satisfactoria.

Alejandro ramos (Polonia)

«Lo que más añoro es el ambiente en la calle»

Después de mucho meditarlo, Alejandro ya tiene decidido que la Navidad la pasará en Cracovia, la ciudad polaca en la que reside desde hace ya unos años y de donde es su mujer. «Tras analizar los pros y los contras, hemos decidido quedarnos en Polonia y no viajar a Burriana, donde residen mis padres», cuenta. Lógicamente, a Alejandro le hubiera gustado compartir mesa en Nochebuena con sus padres, pero la pandemia ha dado el traste con sus planes. Demasiados obstáculos. «Tengo un niño de tres años y antes de viajar a España habría que hacerle una PCR. Creo que es demasiado pequeño, y, además, la oferta de vuelos es muy baja. Así que hemos decidido esperar a que la situación cambie, que seguro lo hará». Además su hermano, que vive en Tenerife, tampoco viajará a Burriana. «Ojalá podamos reunirnos pronto, pero esta Navidad la pasaremos separados».

Alejandro pasará la Navidad con su mujer y su familia política y lo hará en un país al que esta segunda ola de la pandemia también está golpeando con fuerza. «Desde octubre los contagios están creciendo y hay días en los que fallecen más de 600 personas», explica mientras describe que en Polonia la hostelería está cerrada y, hasta hace una semana, también lo estaban los comercios no esenciales. «La Navidad aquí es muy tranquila, muy de estar en casa, aunque en fin de año se sale más».

El hecho de que no viaje a Burriana no significa que Alejandro no note a faltar algunas de las costumbres de la Navidad castellonense. «Añoro nuestra forma de vivir las fiestas, el ambiente, las cenas con los amigos, el poder callejera hasta tarde...», enumera.

Joan Royo (brasil)

«Lo primero que haré es tomar una horchata»

Aunque vive a más de 8.000 kilómetros de distancia, Joan se siente cien por cien de Castellón. Periodista de profesión, reside en Brasil desde hace siete años y la última vez que estuvo en su terreta fue en agosto del 2019. «En Magdalena del 2020 tenía previsto venir, ya tenía hasta los billetes comprados, pero al estallar la pandemia y suspenderse las fiestas, tuve que anular el viaje», cuenta.

Aunque reconoce que este no es el mejor momento para viajar, Joan ha decido pasar las navidades en Castelló. Y eso que el viaje es toda una odisea. «Antes de salir de Brasil tengo que hacerme una PCR, hago escala en París y viajaré con una carpeta llena de papeles para demostrar que estoy limpio de virus», narra. Pero pese a toda la burocracia, Joan podrá estar con los suyos. «Me gustaría ver a mi abuela, aunque me esperaré unos días». ¿Y qué hará nada más pisar la provincia? Además de disfrutar de familia y amigos, Joan piensa sentarse en una terraza y «tomar una horchateta». Cosas sencillas, pero que tan solo puede hacer en Castellón.