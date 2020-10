La vuelta de la feria a Castelló sigue aún en el aire

Por primera vez en años, la feria no podrá aterrizar en Castelló durante el fin de semana de Tots Sants. El primer paso para que las atracciones vuelvan al recinto de la capital después de tener que desmontarlas apresuradamente en marzo a raíz de la suspensión de las fiestas de la Magdalena y la puesta en marcha del confinamiento es que la Conselleria de Sanidad dé permiso al Ayuntamiento para que los feriantes puedan desempolvar las atracciones.

Un Ayuntamiento que espera recibir la autorización del departamento que dirige Ana Barceló de forma inminente, tal como adelantó el concejal Jorge Ribes en el pleno del jueves, aunque ayer el portavoz municipal, José Luis López, anunció que todavía no han recibido el visto bueno: «Oficialmente aún no tenemos confirmación de poder celebrar la feria».

No obstante, el beneplácito del Consell, primer requisito obligatorio para el regreso, no es el único condicionante. Igual que se ha hecho en otros lugares, López reconoció que «hay posibilidades» de que haya atracciones en las próximas fechas, pero lo supeditó todo a la evolución de los contagios. «No sabemos mañana cómo va a estar la situación epidemiológica, va a depender de cómo transcurra», dijo.

En ese sentido, el también concejal de Urbanismo destacó que el estado de alarma limitará mucho esta actividad y reiteró que «la prioridad» siempre será la salud de los vecinos de Castelló.

¿Atracciones hasta enero?

Una vez el Ayuntamiento obtenga el permiso, López adelantó que informarán de inmediato a los feriantes y, «si la situación no se agrava», podrán montar. También explicó que tratarán de poner todas las facilidades para «no perjudicar más a un sector tan castigado» por la crisis, de modo que estudiarán con el colectivo que la feria pueda estar en el recinto hasta después de Navidad. «Nos sentaremos a hablar con ellos para ver cuáles son sus intereses», concluyó, dejando abierta la puerta a esa posibilidad.