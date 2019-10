Ximo Puig dice a Torra que "no nombre a la Comunitat en sus ansias soberanistas"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha desmarcado de cualquier alusión que su homólogo en Cataluña, Quim Torra, hiciera ayer respecto a la Comunitat Valenciana y su "derecho a la autodeterminación". Ximo Puig ha comparecido ante los medios de comunicación para exigirle respeto a Torra y que cuando hable de "ansias y ensoñaciones soberanistas" no nombre a la C. Valenciana. "El proyecto valenciano es el del pluralismo y el autogobierno que marca el Estatut", ha dicho Puig. Además, ha anunciado que enviará una carta formal al presidente catalán para pedirle respeto y recordarle que la solución territorial sólo puede estar dentro de la ley. Una carta que enviará como presidente ya que, según ha remarcado, sus declaraciones no se han consensuado con el Consell.

"Torra no tiene derecho a hablar por los valencianos, nosotros ya decidimos nuestra 'autodeterminación' y no queremos ninguna confrontación con Cataluña", ha dicho.

Puig ha realizado estas declaraciones tras la reunión ayer en la Llotja del Mar en Barcelona donde se dieron cita los partidos independentistas catalanes así como los partidos nacionalistas de Galicia, Pais Vasco y Baleares. Compromis no firmó la declaración institucional que defendía la liberación de los "presos políticos" catalanes y el derecho a la autodeterminación.

En este sentido, Puig ha señalado que en las Corts no hay ninguna representación política valenciana que esté de acuerdo "con el intento de contaminación" que está llevando a cabo Torra con la firma de esta declaración.

Los valencianos "somos una sociedad cohesionada y no queremos ni la recentralización ni el soberanismo, estamos cómodos en España", ha dicho Puig.