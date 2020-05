Ya hay fecha para la admisión escolar en Castellón

El conseller de Educación, Vicent Marzà, anunció este miércoles que el periodo de admisión escolar se abrirá en Castellón, Valencia y Alicante entre los días 8 al 16 de junio. "Comenzaremos la admisión del curso que viene con una plataforma telemática para hacerla rápida y con todas las garantías posibles en relación con lo escogido por las familias y con el fin de acortar al máximo posible los plazos".

Marzà desgrana en les Corts Valencianes las medidas desarrolladas durante el estado de alarma. Entre ellas, ha explicado que el próximo curso habrá un programa de refuerzo específico en los centros docentes para paliar los efectos del confinamiento, reforzar aspectos que no se han podido trabajar durante el tercer trimestre y dar apoyo a los alumnos que han suspendido asignaturas. Marzà apeló a recuperar el tiempo perdido por la no presencialidad.

Asimismo, señaló que más allá del servicio lectivo se hará un programa para ayuntamientos para organizar extraescolares, culturales, deportivas y refuerzo con dinero de la Generalitat para reforzar durante el curso y llegar al alumnado mas vulnerable y al conjunto del alumnado. Así anunció que otorgará una ayuda a cada municipio desde este verano hasta final del curso que viene. Se otorgará una ayuda por municipio en función de su población vulnerable con una inversión de casi 9 millones de euros en un fondo para esta iniciativa que se abrirá a la participación de las diputaciones y ayuntamientos.

Por otro lado, anunció también que se van a adquirir nuevas tablets que se sumarán a las 14.000 ya distribuidas entre familias vulnerables. Apuntó además a repensar las actuales aulas de informática pues tal como las conocíamos no tienen sentido, vamos a transformarlas para que dispositivos puedan trasladarse a distintas aulas e incluso a casa siendo material del centro, vamos a necesitar más dispositivos y estamos trabajando en distintas iniciativas. "Han venido para quedarse y serán una inversión", aclaró.

En materia de sanidad e higiene indicó que estamos ya comprando material conforme a las instrucciones del Ministerio de Sanidad que supone una inversión de 3 millones de euros para asegurar las condiciones de seguridad e higiénico sanitarias en centros, prevista para el inicio de curso para que esté en las mejores condiciones, así como para que las pruebas de acceso sigan estas condiciones y contando con empresas que producen en el territorio valenciano, incentivando así la industria valenciana. Además ha añadido que se han mantenido los contratos con empresas de limpieza, que han seguido haciendo la limpieza para que centros estén en condiciones y se han reforzado trabajos de desinfección.

Sin embargo, la oposición ha lamentado la falta de concreción de sus propuestas, como las instrucciones de evaluación docente, así como en qué condiciones van a poder volver a las aulas el 25 de mayo los menores de seis años o la planificación de las condiciones para el retorno en el inicio de curso si solo podrá incorporarse el 50%. El PP y Vox han denunciado que la orden de evaluación es ilegal porque vulnera la ley orgánica y que desmotiva al alumnado al saber los alumnos que el tercer trimestre no penaliza y deja al profesorado toda la responsabilidad.

En el turno de réplica, el conseller Vicent Marzà ha asegurado que "hay plan A, B y C de desescalada. Trabajamos todos los escenarios con diferentes concreciones y los haremos públicos cuando corresponda según derive del escenario; son escenarios que tenemos estudiados y trabajados".

Asimismo, abrió una sección de desmentidos de bulos, en la que aseguró que "o se van a cerrar los centros de educación especial y deberían ser los primeros que se reabran cuando sea posible". También subrayó su apuesta de construcción de centros. Si Ciudadanos criticó que haya recortado 70 millones al presupuesto de construcción de centros mientras otorgue 10,8 a ayudas al valenciano, Marzà aseguró que "no hay recorte en la construcción de centros ni de partidas en educación ni en personal. No habrá ni será este conseller, si alguien me dice que lo haga cogeré la mochila y me iré; al contrario necesitamos y necesitaremos más profesores necesitaremos financiación y si esto llega podremos llegar.

Asimismo, señaló que no se va a cerrar ningún centro de educación especial, destacando la inversión de más de 430 millones en personal en atención a la diversidad y de centros de educación especial.

Respecto a las críticas por la insuficiencia de las ayudas, calificadas de parches por el PP aseguró que 60.000 alumnos que tenían el 100% de la beca se benefician del vale comedor y que a ello hay que sumar ayudas de vicepresidencia a quien tenía beca parcial. También aseguró que las 14.000 tablets repartidas en la Comunitat para una comunidad de 5 millones de habitantes contrastan con las 8.000 repartidas por cinco comunidades que suman 21 millones de población.