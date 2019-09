La proclamación de Laura y su corte marca el inicio de la semana grande de Montanejos

Las calles y balcones de Montanejos se engalanan hoy para iniciar las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, el Corazón de Jesús y a Nuestra Señora de los Desamparados. A las 12.00 horas sonarán las campanas para anunciar a todos los vecinos y vecinas que ha llegado el momento de disfrutar de su gran semana de celebraciones.

Esta misma noche, a las 23.00 horas se realizará la proclamación de Laura Guillamón, reina de las fiestas, y de su corte de honor, formada por Elena Moya, Claudia Moya, Andrea Miguel, Laura Micó, Marina Peydró, Sofía Fajardo y Marta Campos. Acto seguido, comenzará una gran verbena en la Plaza de España con la orquesta La Máxima. A partir de mañana, y hasta el martes, la programación se basará en actos religiosos en honor a los patrones del pueblo, con procesiones, misas, romerías y también espectáculos pirotécnicos. De todos modos, no faltarán las actuaciones musicales o las actividades para los más pequeños del municipio.

El miércoles, en la calle la Losa, se realizará el concurso de paellas, seguido del tardeo paellero en la calle Manuel Pradas. Para los niños y niñas se ha organizado una fiesta de disfraces infantil que incluye una chocolatà. Esa noche, la suelta de dos vacas y la embolada de un toro inaugurarán la programación taurina. Para terminar, discomóvil y baile hasta altas horas.

Miguel Sandalinas, alcalde de la localidad, pide a todos sus vecinos que no se olviden de disfrutar de estas fiestas con respeto y precaución. «Pese a ser fiestas, hay vecinos que trabajan. Los toros tienen cuernos, no son animalitos inofensivos. Las calles no son vertederos. Todo con respeto irá mejor», afirma.

TOROS Y MÚSICA // A partir del jueves la programación se basará en diversos actos taurinos combinados con actuaciones musicales en directo por las tardes, y orquestas por las noches. A las 14.00 horas se hará una entrada de reses bravas y una exhibición de ganado de diferentes hierros cada día. Por las tardes se soltarán vacas o se realizará algún tardeo y, por las noches, se embolarán varios toros. Al terminar estos actos, habrá actuaciones de diversas orquestas como la Seven Crashers, la People Band o la Módena.