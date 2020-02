Alfredo: de cómo no jugar apenas nada en el Castellón a ser decisivo en Badalona

Alfredo, dónde está Alfredo? Relegado a la Copa RFEF, y no siempre, hasta ahora ha habido poco rastro del prometedor jugador de 21 años llegado del Olot, cuya tarjeta de presentación fue el gran gol que metió la temporada pasada en Castalia y que le valió firmar en verano por tres temporadas. Su exiguo protagonismo le colocó en la rampa de salida, pero su condición de sub-23 y la paciencia de Óscar Cano acabaron por darle una segunda oportunidad. El CD Castellón perdía en Badalona --y con la derrota, su lugar entre los cuatro primeros--, hasta que, por una vez, el granadino le escogió a él como revulsivo en vez de a Javi Serra o Raúl Alcaina. Su primera intervención desarboló a todo el entramado defensivo escapulado y dejó a Juanto Ortuño con todo de cara para poner la rúbrica el valioso empate.



CON LA VOZ BAJA

«Uno siempre quiere jugar, tener minutos. En mi caso he estado entrenando bien estas semanas para que cuando el míster considere conveniente ponerme, hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo», reflejó, aún en el Municipal de Badalona. «Es verdad que te vas a casa un poco enfadado cuando no tienes minutos, pero al final es cosa de 23 o 24 jugadores», apostilló. «Quien juegue, tiene que darlo todo por el equipo», desarrolló el catalán, sin ánimo de ofender ni aprovechando la coyuntura para aludir a su, hasta el momento, infrautilización.

Alfredo, tanto en el banquillo como luego en los 18 minutos (más el descuento) que Cano le otorgó, observó «un partido bastante duro». «Sabíamos que este campo es difícil por su forma de jugar», ahondó. «Empezamos un poco dubitativos, no siendo nosotros mismos, pero en la segunda parte nos sentimos más a gusto y, al final, nos pudimos llevar los tres puntos», diseccionó Alfredo.

De Badalona al Nàstic, otro de esos encuentros esperados: «Será un partido complicado. Está en la zona baja, pero es un equipo fuerte, un club grande e histórico, pero nosotros estamos ahí arriba, luchando». «Tenemos que hacernos fuertes en casa», constató Alfredo, más animado por la huella que dejó el domingo.

Cano tampoco eludió la pregunta en Badalona sobre Alfredo: «Es un jugador que va a llegar otra categoría en el momento en el que tome buenas decisiones». Rotundo. «La verdad es que lleva una semana fantástica en los entrenamientos: no se precipita, no tropieza con nadie, sabe elegir el momento en el uno a uno cuando insistir o desistir...», detalló a continuación. «Tiene un futuro terrible: nos lo han pedido varios equipos en el mercado de invierno y no le hemos dejado salir», subrayó el granadino. «Sabemos de su potencial y que nos puede echar una mano», comentó sobre el segundo futbolista de la primera plantilla (el portero suplente Jesús López aparte) que menos oportunidades ha tenido, solo por encima de Pablo Roig.

LA APORTACIÓN

El caso es que los 129 minutos que ha tenido en Liga, repartidísimos además (10 encuentros, ninguno como titular), le han alcanzado para dar tres asistencias. Algo extraño para un futbolista que, pese a su juventud, viene de superar las 30 apariciones con el Olot en las dos campañas precedentes.

Da la sensación de que Alfredo, habitual descarte, también se apunta. De no jugar apenas, de casi salir cedido en enero, a por fin ser resolutivo en Badalona. Es un buen reinicio, sin duda.