La alineación más incierta del Castellón.

No es Óscar Cano un entrenador al que sea fácil adivinarle las alineaciones, más aún en este inicio de temporada, en una categoría nueva y con muchos jugadores faltos de rodaje porque llevaban mucho tiempo sin competir, porque se habían incorporado tarde... Sin embargo, no ha sido tampoco un técnico de grandes vaivenes, ni de revoluciones. Hasta Oviedo, el CD Castellón sumaba cinco derrotas seguidas, pero compitiendo hasta el pitido final (de hecho, siempre por la mínima), con el agravante del perjuicio arbitral y del VAR. Sin embargo, ese Castellón triste y abrumado del NMR Carlos Tartiere abre las puertas a una renovación en el once. Cambios habrá, seguro. Habrá que ver cuál es la dimensión de la sacudida.

Dentro de la pobre imagen ofrecida en Oviedo, lo cierto es que los cinco cambios aportaron una chispa al equipo entre el 3-0 y el 4-0. De hecho, incluso se puede decir que el Castellón contrajo algún que otro mérito para, al menos, maquillar el resultado con un gol, aunque la arraigada falta de pegada del equipo (ahí están sus dos tantos en las últimas seis jornadas) y las intervenciones bajo los palos de Joan Femenías (ex del Villarreal B) no permitieron ni siquiera una tímida alegría. Por ahí puede empezar Cano a armar el equipo de la remontada.



MARC MATEU Y 10 MÁS / En lo que todo el mundo acertará, es en el regreso de, sin duda alguna, el mejor futbolista del Castellón en las nueve primeras jornadas, después de haberse perdido el doble desplazamiento a Asturias debido a su postrera expulsión contra el Almería. La primera variación.

El entrenador granadino asumió un riesgo con ese doble pivote Josep Señé-Rubén Díez, que no funcionó. Con Carles Salvador todavía fuera de combate, Cano podría volver a apostar por un mayor control con Gus Ledes, si bien el rendimiento del portugués, hasta la fecha, ha estado por debajo de ser satisfactorio. Con todo, da la sensación de que el número de novedades en la alineación será mayor a medida que nos acerquemos al área del Cartagena.

Una de las (relativas) sorpresas tiene el nombre de Arturo Molina. El murciano, en los ratitos que ha tenido, se ha mostrado como un futbolista criterioso. Puede que ya hubiese contraído méritos para ser titular el pasado domingo, pero la expulsión a última hora en El Molinón retrasó al menos una semana esa primera titularidad.

No causaría tanto asombro la de Paolo Fernandes, otro jugador que a cuentagotas (a tenor de los minutos que Cano le ha dado, 90 repartidos en cinco encuentros), ha ido dejando algún detalle de su calidad, que puede tener su recompensa apareciendo desde el principio frente al Efesé.



ARRIBA / Aunque desasistidos, la pareja Jordi Sánchez-Igor Zlatanovic tampoco sacó al Castellón de esa preocupante falta de gol. El serbio ya ha tenido más oportunidades pero... Desde luego, el más peligroso contra los carbayones fue César Díaz, así que el albaceteño ha ganado opciones. Juanto Ortuño, de igual forma, podría recuperar su sitio entre los elegidos.

Tampoco está claro el sistema, sobre todo si mantiene la continuidad en el 4-4-2 o, vista la decepcionante puesta en escena en el Tartiere, regresa a la idea inicial, este ejercicio, de un solo punta.