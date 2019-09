Así valora Óscar Cano la sensible baja de Regalón en el Castellón

La sonrisa que acompañaba sus primeras ruedas de prensa de la temporada, al albur de las buenas sensaciones y los resultados prometedores, cambió por un rictus de seriedad. Óscar Cano puso palabras a la desazón que le causa la lesión de Paco Regalón, con quien no podrá contar durante al menos seis meses, a quien considera «el jugador que mejor defiende» del Castellón.

«Desgraciadamente, perdemos a uno de los jugadores que más aportaba al equipo», comenzó el granadino su disertación. «Paco aporta unos valores extraordinarios a lo que es una familia, un vestuario, un grupo, porque es un chaval que nunca levanta la voz; que, desde el ejemplo, simboliza todo aquello que todos deseamos ser», recalcó. «Una persona íntegra, compañero de sus compañeros, que cuando no juega, genera una competencia extraordinaria; y que cuando juega, comete muy pocos errores porque conoce cuáles son sus límites y sus fortalezas», ponderó. «Perdemos a alguien que estaba en un momento extraordinario; y perdemos, en fin, al jugador, hasta que no se demuestre lo contrario, que mejor defiende el área del equipo», glosó. «Su intuición sobre a quién hay que marcar en relación a dónde será el envío al área, todo lo que tiene que ver con el control de los rematadores, los despejes... Vamos a notar mucho su ausencia, pero espero que tengamos los recursos suficientes como para que no se note en exceso esa baja», indicó.

La siguiente pregunta era evidente: ¿cómo paliar la ausencia prolongada de Regalón?: «Lo más sensato es esperar un poco para ver el resto de recursos de la plantilla, a ver cómo se desenvuelven y su rendimiento». «En principio, no hemos valorado la incorporación inmediata de nadie, porque tenemos la confianza en Marc [Castells], Rafa [Gálvez] y Panadés, que para eso están». «A partir de ahí --prosiguió--, como tenemos libre una licencia para mayores de 23 años, si hay carencias en esa posición u en otra, es una bala ahí guardada». «Será la competición la que vaya aconsejando incorporar o no a otro jugador y en que demarcación sería más necesaria», concluyó Cano a este respecto.

El siguiente nombre propio es el de Jairo Cárcaba: «Va mejor». «No tiene el ritmo de competición que sus compañeros. Si tú no respondes a un entrenamiento en el que están todos los elementos y las variables que intervienen en una competición, es muy difícil ponerse en forma», explicó. «Pero va poco a poco, bien», comentó. «Para nosotros, en el momento en que esté, porque estará, no tenemos dudas de que será una de las mejores incorporaciones», anticipó.

MÁS REGISTROS

Cano deslizó la posibilidad de más cambios en el once, aparte del obligado de Regalón. «Tenemos que mostrar nuestra mejor versión con el balón, alargando esos buenos momentos, que sean 60 minutos en vez de 45», pidió. «Que no sean solo sensaciones sino que seamos más certeros cara a la portería contraria. Porque el otro día, sin merecer ganar, que eso vaya por delante, tuvimos 25 o 30 minutos finales en la primera parte en los que no podemos estar tan poco finos cara a la portería, hay ocasiones que son clamorosas como para fallarlas», rescató.

Además, Cano habló de ser más agresivos: «Cuando el balón está en determinados espacios, debemos ser más competitivos, no nos pueden eliminar tan fácilmente». «Como decía un humorista: ir pa ná, eso es lo que muchas veces nos pasa», señaló.