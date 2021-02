Cambios sin efecto en el Castellón

Si el Castellón, cuando destituyó a Óscar Cano, buscaba una reacción rápida, esta no se ha producido. Más bien al contrario. Desde el cambio de entrenador los albinegros han empeorado el rendimiento y tampoco han tenido impacto positivo, a una semana de alcanzar marzo, los movimientos del mercado invernal. Ni los fichajes ni el banquillo han mejorado hasta la fecha al Castellón, en dinámica negativa.



Óscar Cano fue destituido después de perder en el campo del Espanyol. El técnico granadino dejó al Castellón antepenúltimo, a un punto de los puestos de salvación. Con él, el equipo sumó en la presente temporada a una media de 0,9 puntos por partido, un baremo que baja hasta 0,6 en los cinco encuentros que ha dirigido Garrido. Y eso que el actual entrenador orellut comenzó su aventura con victoria. El 2-0 contra el Sporting, sin embargo, no escondió algunas de las carencias. Aquel día, el portero Álvaro Campos fue la figura con decisivas intervenciones e incluso detuvo un penalti.



Desde entonces, el Castellón no ha vuelto a sumar. Ha caído a la última plaza de la clasificación y otea la permanencia a cuatro puntos de distancia. Enlaza cuatro derrotas consecutivas (Almería, Mirandés, Fuenlabrada y Girona), ya con el concurso dosificado de refuerzos invernales. El lateral Javi Moyano suma tres titularidades en cuatro partidos, pero los errores en la zaga no se han corregido. El francés Yann Bodiger dio rápido el salto a la titularidad en la medular, sin escapar de la irregularidad general. El tercer refuerzo de invierno, el esloveno Rene Krhin, aún no ha debutado, falto de ritmo. En la delantera se mantiene la búsqueda de un refuerzo que mejore el nivel de los que ya estaban, desde el pasado verano, todavía sin éxito.



calendario / El colista Castellón empieza a sentir la urgencia del escaso margen de maniobra. Garrido se ha aferrado, en sus últimas comparecencias, al hecho de que le ha tocado competir, en la mayoría de partidos, contra rivales de la zona templada o alta de la clasificación. El entrenador incide en remarcar la importancia de preparar a los suyos para otro tipo de compromisos, con los equipos de su Liga. Todos los rivales por la permanencia aún tienen que enfrentarse a los albinegros en alguna de las 16 jornadas que quedan por delante. El cuerpo técnico considera que los duelos directos son la llave de la permanencia.