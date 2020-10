Cano: "Queremos dar continuidad a lo bueno que se vio ante el Leganés"

Tras la importante victoria ante el Leganés, el CD Castellón afronta este domingo una nueva jornada ante un rival llamado a estar en la parte alta de la clasificación, el Fuenlabrada. Ubicado en la zona noble y con cierto peso en la categoría, el conjunto madrileño pondrá a prueba el buen hacer de los albinegros este domingo (12.00 horas) en un encuentro de «gran exigencia».

«El Fuenlabrada es uno de los favoritos a estar entre los seis primeros. Atrás es un equipo muy seguro, fiable, con gente experta, y la parte de arriba es sencillamente genial. Para mí es uno de los equipos más potentes de la categoría. Es un equipo muy físico y con jugadores de gran calidad», empezó relatando Óscar Cano.

Sus posibilidades

No obstante, el entrenador albinegro volvió a dejar claro que cree en las posibilidades de los suyos y añadió que «nosotros intentaremos ser competitivos como siempre y buscar alguna rendija para tratar de incomodarles» al tiempo que tratará de «dar continuidad» a todo lo bueno que se vio ante el Leganés.

El Castellón afrontará este choque con todos sus jugadores, una situación que obliga al cuerpo técnico a descartar varios futbolistas jornada a jornada al tener una plantilla tan amplia.

Los descartes

La competencia es buena en el día a día, pero el entrenador del Castellón habla de la dificultad que para él comportan estas decisiones: «Entiendo que sienta mal al que se queda fuera, pero lo más importante es ver cómo se toma el jugador cada decisión. Lo que no voy a permitir es que ninguno rebaje su autoexigencia o estado de atención y rompa la familia que somos, aunque hasta el momento solo he tenido ejemplos maravillosos y se lo están tomando bastante bien».

Balance del mercado

«Ha sido un mercado de fichajes magistral teniendo en cuenta la ingeniería que ha habido que hacer. Los jugadores por los que hemos preguntado eran pretendidos por otros clubs y la comisión deportiva ha tenido una gran capacidad de convencerles. Les doy un 11 por el trabajo realizado», aseguró Cano.

Los dos últimos fichajes

Sobre la bocina, llegaron al equipo el mediocentro Arturo Molina y el central Alejandro Marcos. Sobre el primero, reconoció que se trata de un futbolista con algunas características que completan el centro del campo: «es un jugador de ida y vuelta, con grandes prestaciones en movimiento, que llega al borde del área y genera peligro». Y sobre el joven defensa, el entrenador reconoció que no lo conocía, pero que le había sorprendido en el primer entrenamiento debido a su «talla y su motricidad»: «Es una estrategia del club, talento que no compromete a la actual plantilla».

Su renovación

No quiso entrar el técnico en detalles a la hora de hablar de una posible ampliación de contrato pero, aunque aseguró que es «muy pronto» para valorar esas propuestas, sí reconoció que es «el sitio en el que más feliz he sido». «En el club saben cómo me siento aquí, en el equipo, en la ciudad, en esta provincia. A veces creemos que crecemos por el nombre de un club o por lo que percibimos, pero creo que aún no he demostrado nada en esta categoría y en este club. Me siento respetado por todos y muy valorado por la afición y el vestuario».