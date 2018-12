Cano: "Vamos a ver a un Castellón con una energía terrible"

Óscar Cano debutará este sábado (16.00 horas) en el banquillo del CD Castellón en Peralada, donde el nuevo entrenador albinegro buscará estrenarse con una victoria. Desde que el pasado lunes tomara las riendas del equipo en sustitución de David Gutiérrez, ha tratado de inculcar a los jugadores su estilo de juego, que dista mucho del anterior técnico. Cano ha analizado en rueda de prensa sus sensaciones para el partido de Peralada.

Plantilla

“No está hecha para estar ahí abajo. El estado anímico ha influido pero de mis 20 años entrenando, no me he encontrado ninguna plantilla con esta predisposición tan buena para trabajar. Por la mañana vienen a entrenar con un ánimo tremendo a recibir todo aquello que queremos inculcarles”

Estilo de juego

“Un equipo no se puede tunear, pero los entrenadores podemos pedirle algo a los jugadores porque yo creo que pueden mostrármelo. Vamos a ver un Castellón con una energía terrible para incomodar al contrario”

Rival

“El Peralada está compuesto por jugadores jóvenes con un entrenador que le gusta tener la pelota, aunque pueden usar medios más directos. Se hacen importantes a raíz de tener posesiones largas de balón e imagino que será la constante de este equipo”