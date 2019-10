El Castellón apunta al liderato ante el Ejea para olvidar la resaca copera

El Castellón regresa a su rutina habitual, a la liga, la competición que de verdad le va a dar de comer al conjunto de Óscar Cano. Los albinegros disputaron partido de Copa Federación en Alcoy el pasado miércoles, un choque de 120 minutos en el que tomaron parte de inicio cuatro futbolistas que se presumen titulares -Muguruza, Satrústegui, Carles Salvador y Cubillas- más algunos que salieron durante el trascurso del encuentro.

Sin embargo, ni la eliminación, de momento, y es que una alineación indebida de Juanma Acevedo podría darle la clasificación a los 'orelluts', ni el cansancio por el carecer de una semana limpia para preparar el duelo de esta tarde se contemplan como excusas para mantener la buena línea de resultados y sensaciones del Castellón en el presente inicio liguero.

El empate de la pasada semana en el Nou Estadi de Tarragona debe refrendarse con un triunfo ante el Ejea, una victoria que, de producirse, amén de mantener a los albinegros en zona de promoción, podría abrir las puertas del liderato, eso sí, siempre que Andorra, Villarreal B y Lleida no consigan ganar a Hércules, Cornellà y Prat respectivamente.

No obstante, el equipo de Óscar Cano prefiere centrarse en sí mismo, en lo que puede controlar y competir en cada partido, algo que le ha llevado a ser el único equipo invicto del grupo III de Segunda B. Los castellonenses se miden al Ejea con la única baja del lesionado Jorge Fernández, que sufre una microrotura en el bíceps femoral izquierdo. De esta manera, Cano podría realizar una única variación en el once inicial que saltó al terreno de juego del Nou Estadi de Tarragona el pasado domingo, y Javi Serra tiene muchas papeletas de cubrir la vacante que deja el mencionado Jorge Fernández.

Con todo, Álvaro Campos volverá a defender la meta albinegra; por delante la línea de retaguardia la formarán Muguruza y Víctor García en los laterales, y Héctor Verdés y Satrústegui en el eje de la zaga; en el centro del campo se presume un doble pivote formado por Carles Salvador y Calavera, acompañados en bandas por Javi Serra y Rubén Díez; y arriba en ataque Cubillas y César Díaz completarían el equipo inicial.

Delante estará el Ejea, noveno clasificado a tres puntos de los albinegros, el equipo de Javi Suárez llega a Castalia a tres puntos de su rival y con ganas de dar la sorpresa y sumar una victoria que no conoce a domicilio y que se le resiste en las últimas cuatro jornadas, eso sí, tampoco ha perdido en las últimas tres, en las que empató ante Ebro, Cornellà y Lleida. La principal amenaza del cuadro zaragozano la representa el mediapunta Torras, actual máximo goleador del grupo, pero no es el único, el experimentado central ex del Betis, Villarreal o Rayo, Chechu Dorado, o el ariete Mainz, también son pilares en la escuadra blanquiazul.