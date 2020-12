El Castellón busca la sorpresa ante un Real Mallorca de récord

Veinte puntos separan al Real Mallorca del CD Castellón en la tabla clasificatoria de la LaLiga SmartBank, equipos que se ven las caras esta noche en el Visit Mallorca Estadi (21.00 horas). Es una barbaridad, pero esa cifra viene a reflejar cómo le ha ido a un equipo y al otro en estas 16 primeras jornadas del campeonato liguero. Los baleares van como un tiro y, de seguir esta línea, lograrán el récord de puntuación en la categoría. Pero los castellonenses acuden a la cita sin miedo a los números, ni a los precedentes ni al rival. Con todo el respeto del mundo, pero dispuestos a vender cara la derrota.

Hay que recordar que los baleares cuadruplican el presupuesto para fichajes respecto al Castellón, con 19 y 4,9 millones, respectivamente. En este sentido, el albinegro es un equipo hecho para luchar por la permanencia y tampoco se le puede exigir mucho más. Sólo defender lo mejor posible el escudo que lucen en el pecho los jugadores cuando salten al terreno de juego. Tampoco se le pide al equipo que borde el fútbol, únicamente que gane los suficientes puntos para que cuando llegue el recuento final tenga más o menos 50 ó 55 para evitar el descenso.

Buenos números

Lo que está claro es que el Mallorca es, junto al Espanyol y el Almería, uno de los grandes aspirantes para regresar a Primera por la vía rápida. Por plantilla, por entrenador y por juego está marcando las diferencias esta temporada. Ocupa los puestos más altos y con datos curiosos porque este curso liguero ya suma más puntos (35) en 16 jornadas disputadas en Segunda, que durante toda la pasada temporada en Primera (33).

Además, con esos 35 puntos, de seguir con este promedio, superaría los 91 del Deportivo de la campaña 2011/12 con José Luis Oltra en el banquillo e iría de cabeza a la máxima categoría del fútbol español. Pero queda mucho trecho y al Mallorca aún no le ha llegado ese bache de resultados que suele afectar a todos los equipos.

Las Ausencias

En el Castellón no estarán disponibles Josep Señé e Igor Zlatanovic por la famosa cláusula del miedo (están cedidos por el Mallorca), así como los lesionados Carles Salvador y Jorge Fernández. El que está de vuelta, aunque no se sabe si jugará de inicio, es el central Rafa Gálvez. El conjunto balear no dispondrá del mediocentro ghanés Iddrisu Baba, sancionado, ni del delantero Marc Carmona y el centrocampista Aleksandar Trajkovski, ambos lesionados.

El técnico madrileño de la escuadra balear, Luis García Plaza, ha recurrido a las rotaciones para hacer frente a los partidos cada tres días y es probable que este lunes también incluya en el once a jugadores que tuvieron pocos minutos la pasada jornada en Almería. Así que la alineación inicial que presentará esta noche tendrá diferentes caras nuevas respecto al jueves, tras la victoria conseguida en el campo del conjunto almeriense en el minuto 93 con un gran gol de Abdón.

Fiable en casa

El equipo de Luis García Plaza tan sólo ha perdido un partido esta campaña, el primero de la Liga ante el Rayo Vallecano en Palma (0-1). Desde entonces, acumula quince encuentros consecutivos sin que ningún rival le haya hecho hincar la rodilla. Esa solvencia como local, y también como visitante, le permite estar arriba en lo alto de la tabla luchando junto al Espanyol por hacerse con el liderato de la tabla clasificatoria.