El Castellón cifra en 900.000 euros las pérdidas por la disputa del play off exprés

El CD Castellón podría tener un desfase económico por la disputa del play exprés a Segunda división A de más de 900.000 euros, al no disputarse la fase de ascenso en Castalia. Vicente Montesinos, máximo accionista del club albinegro, tendrá que afrontar un fuerte déficit en el presente ejercicio, con la incertidumbre de la categoría en la que esará el club la próxima temporada.

Los clubes modestos van a sufrir un importante impacto económico de la crisis sanitaria que ha conllevado la suspensión de la competición y, pese a los beneficios que supondría el ascenso a Segunda división, hay riesgo para entidades como el Castellón, por su tesorería.

Unas pérdidas que se producirían por el incremento de gastos, así como por el dinero que dejará de ingresar y que llega en plena recuperación económica del club tras varios años con serios problemas de liquidez y que estuvieron a punto de hacerle desaparecer en varias ocasiones hasta la llegada hace, prácticamente tres años, del actual grupo de gestión liderado por el presidente, Vicente Montesinos.

Los cálculos que realiza la entidad orellut llevan a que el CD Castellón podría cerrar la temporada con pérdidas vinculadas a este play off exprés de más de 900.000 euros y, sin contabilizar en este apartado la cuantía destinada a sufragar los costes de los test rápidos y PCR que ya está realizando, tanto a la primera plantilla como al cuerpo técnico.

El club castellonense sería el que mayor impacto negativo sufra de la categoría dado que cuenta con 14.000 abonados que, en caso de una fase de ascenso normal, comprarían su entrada en taquilla, además de la disponibilidad de unas 1.500 más hasta completar aforo y que, por tanto, son ingresos con los que la entidad no podrá contar. Esta partida supone alrededor de 420.000 euros que dejará de contar en su tesorería.

La no disputa en el estadio Castalia de esos partidos de la promoción de ascenso también impedirá otros ingresos importantes por el consumo de los espectadores en las barras; así como por la venta de productos del club como camisetas que no se produciría y por patrocinios. En esta partida se cifran unos 200.000 euros que tampoco podrán ir a las arcas del club.

Y a estos más de 620.000 euros que dejaría de ingresar el Castellón por no disputar en el estadio Castalia la fase de ascenso, el club calcula que los gastos por desplazamiento y estancia durante el play off exprés se situaría en alrededor de los 170.000 euros y a los que hay que sumar también los gastos que supondrán el mes de julio y que no figuraban en el presupuesto.

De fuentes próximas al club se insiste a EFE en que la prioridad para el Castellón es garantizar la salud de sus empleados, futbolistas y cuerpo técnico.

Al margen de estas pérdidas, se une a que la situación sanitaria con la paralización y suspensión de la competición liguera por la Covid-19 ha producido ya un desfase de 300.000 euros y que llevarían a unas pérdidas acumuladas de 1,2 millones de euros.