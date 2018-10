El Castellón se conjura para curar su 'empatitis' a costa del Badalona

El CD Castellón no puede pasar una jornada más sin ganar y en la décima debe llegar la primera victoria. Todo lo que no sea regresar de Badalona con un triunfo podría tener alguna consecuencia inmediata, incluido si los albinegros obtienen el noveno empate en Liga, octavo consecutivo —aun siendo a domicilio, en la actual situación no se puede considerar para nada positivo—.

Por eso no queda otra que ganar y sumar los tres puntos de una tacada, una sensación que no conocen los aficionados albinegros esta temporada —la única vez que se han ido contentos a casa fue tras doblegar al Conquense en la Copa del Rey—. Ya son muchos disgustos en el arranque de una campaña que prometía tras regresar a Segunda División B y confeccionar una plantilla con jugadores con experiencia incluso en categorías superiores, pero que, de momento, no está transcurriendo por el camino que se había trazado en un principio.

Y con la intención de enderezar el rumbo ha vuelto a trabajar toda esta semana la plantilla. David Gutiérrez sigue tratando de engrasar la máquina para que mejore de una vez su rendimiento. En los últimos encuentros ha habido signos de mejoría, pero no se han podido culminar con una victoria y pese a ello, el discurso del entrenador albinegro no es para nada negativo, todo lo contrario se aferra al buen rendimiento defensivo —un gol encajado en los cuatro últimos partidos— y a que cada vez se generan más ocasiones de gol.

VIEJOS CONOCIDOS

Para poner fin a la empatitis aguda, el Castellón deberá derrotar a un equipo que tampoco está atravesando su mejor momento y que solo tiene dos puntos más que los albinegros, por lo que de vencer le superarían en la tabla. El Badalona también necesita ganar para salir de la zona delicada de la clasificación, por lo que planteará un partido duro con ese fin y terminar, en su caso, con tres semanas seguidas sin lograr el triunfo.

Y en el banquillo del conjunto escapulado se encuentra un viejo conocido de la afición del Castellón, como es Ramón Calderé, que ha reconocido durante la semana la enorme calidad de la plantilla albinegra, pero que tratarán de aprovechar que la dinámica no es muy buena para hurgar más en la herida del que fue su equipo hace unos años. No obstante, es consciente de que deberán hacerlo muy bien para sumar los tres puntos.

Pero el técnico no es el único integrante del actual Badalona que está ligado, de alguna forma a la provincia y al Castellón. Entre los integrantes de la plantilla se encuentran Natalio Lorenzo, David Escudero e Iván Agudo, aunque alguno de ellos podría no saltar hoy al césped debido a que arrastran molestias. Es el caso de Natalio, que apenas se ha ejercitado durante la semana y es seria duda, mientras que Iván Agudo, pese a no estar a máximo de sus posibilidades, todo apunta a que será de la partida. De los tres, el único que no tiene problemas es Escudero. Con esto, la única baja segura para Calderé es Magallán, que tiene una pequeña rotura muscular en el abductor.