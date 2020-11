El Castellón hace saltar todas las alarmas en el Carlos Tartiere (4-0)

La sexta derrota consecutiva llegó y, lo que es peor, no hubo ningún tipo de excusas: 4-0. Las cinco anteriores fueron por la mínima y con un razonable refugio en los errores arbitrales y del VAR, pero el CD Castellón del Carlos Tartiere fue un desastre. Inexistente en ataque y con imperdonables errores atrás, con pérdidas de balón infantiles en zonas prohibidas (el 1-0 y el 2-0), el despiste en el marcaje en área pequeña (3-0)... Hasta ayer, el Castellón jugaba bien y competía, pero las señales de Oviedo solo transmiten una honda preocupación.

Es la hora de Óscar Cano. El viernes había anunciado que no es partidario de un viraje brusco, de que mantenía su confianza en el plan A, con variaciones como la del Tartiere, donde sacrificó el manejo de Gus Ledes por el bullicio de Jordi Sánchez. Además, Guillem Jaime por Joseba Muguruza, un cambio que el granadino ya introdujo en el descanso de Gijón.



MAL DESDE EL PRINCIPIO

El inicio no pudo ser más desalentador. A los cuatro minutos, Óscar Whalley ya había metido una mano a Blanco Leschuk y, en el córner subsiguiente, el meta se adornó al cabezazo de Carlos Hernández. No pudo evitar el 1-0 en la tercera carga carbayona, cuyo origen fue la enésima pérdida de esta temporada, a pocos metros del área propia, de Eneko Satrústegui, que pilló descolocada a la zaga, con Marco Sangalli quien agravó la pobre puesta en escena albinegra.

La caraja duró hasta que, en el 20’, un tirito de Jorge Fernández anunció un (breve) cambio de guion. Guillem Jaime coronó otra acción trenzada con un disparo al que, a diferencia del firmado por el conquense, le sobró potencia.

El burbujeo desapareció tan rápido como el descorchar de una botella de espumoso. Al Oviedo le gustaba hacer la goma: ahora me dejo dominar, ahora me estiro. Otro fácil robo de balón, esta vez de Edgar González a Álvaro Fidalgo, no terminó en gol porque el poste no lo quiso. Poco antes, grosera obstrucción de Carlos Hernández a Jordi Sánchez que cercenó una prometedora cabalgada del barcelonés. Ni amarilla de manual ni falta. Los ojos se dirigían al cántabro López Toca, aunque el Castellón perdía, sencillamente, porque estaba siendo claramente superado por su oponente.

MAL FINAL...

Un encuentro más, el Castellón entregaba la primera parte, que pudo ser peor: si el árbitro no hubiese considerado carga ilegal de Blanco Leschuk a Josep Señé, el argentino habría colocado el 2-0. Sergio Tejera aún hizo trabajar a Óscar Whalley. El 1-0, en esta oportunidad, fue exiguo. Por entonces aún quedaba el resquicio de la habitual mejora en el segundo acto porque de los primeros 45 minutos, nada, pero es que nada rescatable, por desgracia.

...Y PEOR PRINCIPIO

Llamó la atención que Óscar Cano no tocase nada en el intermedio. Por el tono de los suyos, perfectamente podía haber agotado los cinco cambios entonces. Otra pérdida infantil de Eneko Satrústegui y Borja Sánchez, ayudado por un rebote (el VAR corroboró que sin la intervención de la mano), que hace el 2-0. Cincuenta segundos de la segunda parte y, si existían dudas sobre lo que podía pasar, todo finiquitado.

El granadino, móvil en mano (cumplía el segundo partido de sanción), dirigía el intento de obrar un auténtico milagro. Lo que siguió fue el 3-0, siete minutos después. Así no se puede competir. Fallos y más fallos. Ahora, Edgar González remataba en el área pequeña, totalmente solo.

Los cambios (Víctor García, César Díaz, Juanto Ortuño, Paolo Fernandes y David Cubillas) agitaron un poco al equipo, porque a peor ya no se podía ir, pero ni siquiera le alcanzó para maquillar la sexta derrota consecutiva. Las mejores ocasiones fueron del albaceteño y del capitán. Óscar Whalley evitó el 4-0 en primer lugar, pero no luego a Edgar González, a la contra.





FICHA TÉCNICA

Oviedo: Joan Femenías; Juanjo Nieto, Carlos Hernández, Bolaño, Mossa; Sangalli, Edgar, Tejera, Borja Sánchez; Blanco Leschuk y Nahuel.

Entrenador: José Ángel ‘Cuco’ Ziganda.

Cambios: Arribas por Bolaño (m. 56), Javi Mier por Borja Sánchez (m. 79) y Obeng por Tejera (m. 86) y Cedric por Nahuel (m. 86).

Castellón: Whalley; Guillem Jaime, Lapeña, Gálvez, Satrústegui; Jorge Fernández, Rubén Díez, Señé, Fidalgo; Jordi Sánchez y Zlatanovic.

Entrenador: Óscar Cano.

Cambios: Víctor García por Satrústegui (m. 58), César Díaz por Jorge Fernández (m. 58), Juanto Ortuño por Zlatanovic (m. 58), Paolo Fernandes por Jordi Sánchez (m. 64) y Cubillas por Rubén Díez (m. 78).

Goles: 1-0. Min. 9: Sangalli, a pase de Nahuel. 2-0. Min. 46: Borja Sánchez, tras robo. 3-0. Min. 53: Edgar remata en área pequeña un centro de Juanjo Nieto. 40. Min. 84: Edgar, al contraataque.

Árbitro: López Toca (cántabro). Amonestó a Arribas (Oviedo); y a Jordi Sánchez y Cubillas (Castellón).

Estadio: NMR Carlos Tartiere. Espectadores: Puerta cerrada.