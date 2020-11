El Castellón mantiene la confianza en Cano pese a la mala dinámica

Seis jornadas consecutivas sin ganar quizás puedan parecer demasiadas. Pero si se tiene en cuenta que la temporada en LaLiga SmartBank es de 42, la situación puede llegar a relativizarse. El CD Castellón vive un momento delicado y ha caído a la zona baja de la clasificación, por lo que urge reaccionar ya antes de que sea demasiado tarde para lamentarse.

Pero, pese a la mala dinámica y a la imagen ofrecida en el encuentro del pasado domingo contra el Real Oviedo, la directiva del club de la capital de la Plana confía en Óscar Cano y su cuerpo técnico, y espera a que el choque del Carlos Tartiere suponga un antes y un después para el equipo. Los dirigentes albinegros avalan el trabajo del preparador andaluz y son conscientes de las limitaciones que hubo a la hora de confeccionar la plantilla una vez se certificó el ascenso a Segunda División.



Su trayectoria: sacó al equipo del pozo de Segunda B

Óscar Cano cumplirá el próximo 10 de diciembre dos años en el banquillo del Castellón. El técnico andaluz llegó a Castalia para sustituir a David Gutiérrez y cogió al equipo en zona de descenso. Logró salvar aquella temporada en el último suspiro y, la siguiente, consiguió el objetivo de regresar al fútbol profesional. Cano es un técnico muy del agrado de la secretaría técnica por su forma de trabajar y por haber sido capaz de sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas. Tal es la confianza depositada en él que el club no dudó en renovarle hasta junio del 2021 antes incluso de disputar el play-off a Segunda División.



La plantilla: un plantel hecho en base a sus ideales

La actual plantilla del Castellón está confeccionada por la secretaría técnica del club albinegro en base a los ideales de Cano. Se optó por mantener el bloque con el que se dio el salto de categoría y a él se sumaron hasta 13 jugadores nuevos con el visto bueno del andaluz, ya que consideraba que todos ellos se adaptarían a la perfección a su estilo de juego. En las once jornadas sí se ha echado en falta que alguno de ellos, con más veteranía que el resto, dé un paso al frente y lidere a un equipo que necesita reaccionar ya.



El mercado de fichajes: limitaciones en todos los aspectos

A la hora de cerrar la plantilla del curso 2020/21, la directiva del Castellón se encontró con una serie de limitaciones que marcaron su devenir. En primer lugar, las diferencias económicas con otros clubes de la misma categoría y que, como es lógico, le impedían aspirar a contratar a futbolistas de otro perfil. A eso se sumó el hecho de que la temporada 2019/20 se alargó hasta finales del mes de julio, cuando finalizó la promoción de ascenso y no se sabía en qué categoría iba a jugar el Castellón, y eso condicionó a que muchos futbolistas que estaban en la agenda ya se hubieran comprometido con otros equipos.



La falta de experiencia: Jugadores debutantes en Segunda División

La gran mayoría de jugadores con los que se quedó Cano en el Castellón debutan esta campaña en Segunda División. Nunca antes habían competido en el fútbol profesional y, a veces, se les ve faltos de esa veteranía que dan los partidos en una categoría tan exigente como es la división de plata. Sí que es cierto que las ganas y la ilusión del plantel de prolongar su buen hacer durante la promoción de ascenso y de estrenarse en LaLiga SmartkBank llevaron al conjunto albinegro a ser una de las revelaciones de la competición tras las primeras jornadas, en las que plantó cara a todos los rivales a los que se enfrentó y perdió, por la mínima, contra la mayoría de ellos. El equipo tiene unas señas de identidad muy concretas y sabe a lo que juega, solo que a veces le ha faltado veteranía en la parcela defensiva y un poco de suerte, además de gol.



Las decisiones polémicas: el VAR lastra la confianza albinegra

El buen juego desplegado por los futbolistas del Castellón hasta el partido del pasado domingo contra el Oviedo, que probablemente fue el peor de los que se han disputado hasta la fecha, no se vio acompañado de buenos resultados. En parte, debido a las polémicas decisiones arbitrales y del VAR, que han restado más puntos que los que le han dado al Castellón en las primeras once jornadas. Esas decisiones lastraron la confianza del equipo, impotente ante determinadas actuaciones arbitrales en Castalia, y al que le costó gestionar sobre el terreno algunas de esas polémicas e inexplicables decisiones.