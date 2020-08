El Castellón podría debutar en una Segunda División de 26 equipos

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) propone una Segunda División con 26 equipos para la temporada 2020/2021, en la que estará el CD Castellón, "ante la situación excepcional que atravesamos a causa de la pandemia del covid-19 y las consecuencias en las que ha desembocado la suspensión parcial de la Jornada 42".

El sindicato de jugadores considera que "de este modo ningún futbolista se vería perjudicado por la decisión de tener una liga de 22 o 24 y se garantizaría la salvaguarda de los derechos adquiridos contractualmente por nuestros afiliados y los clubes".

La AFE ha remitido su propuesta mediante una carta enviada este jueves a todas las partes implicadas y -asegura- se ha puesto a su disposición "para, entre todos, buscar la solución más coherente y justa".

Reconoce que la temporada 2019/2020 ha sido "realmente difícil" por la pandemia de coronavirus que ha exigido decisiones "complejas" en el mundo del fútbol.

"Por ello -añade-, como sindicato apelamos a la unidad y cooperación de todas las partes implicadas, con el fin de poner solución a esta situación tan excepcional y evitar así que ningún compañero futbolista se vea perjudicado, teniendo en cuenta el esfuerzo y la gran capacidad de adaptación a las circunstancias que han demostrado durante esta campaña".

La AFE considera que "esto no debería suponer ningún tipo de problemática a nivel de competición o de calendario, puesto que ya se ha hecho así en las categorías del fútbol modesto, en las que no solo no se han producido descensos, sino que se ha incrementado el número de participantes para la temporada 2020/2021, pasando de 80 equipos a 102".