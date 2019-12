El Castellón, sin defensas, empata al descanso en el Johan Cruyff (0-0)

Minuto 45. Descanso en el Johan Cruyff. Buena salida del Castellón, que ha dominado los primeros minutos pero que ha sabido defenderse y apenas ha sufrido tras una clara mejoría de los azulgrana.

Minuto 34. Buena ocasión ahora para el Barça B, que ha tenido una falta en la frontal. La ha lanzado Álex Collado pero ha estado muy seguro Álvaro.

Minuto 20. Sigue bien plantado el equipo de Cano sobre el césped del Johan Cruyff. Un contraataque orellut ha acabado con la primera amarilla del partido, para Morer, al derribar a Carles Salvador.

Minuto 10. Buena puesta de escena del Castellón, que ha tenido la primera buena oportunidad en un remate de César Díaz en área pequeña.

Minuto 1. Arranca el encuentro en el Johan Cruyff. Los de Óscar Cano buscan seguir al frente de la tabla.

LA PREVIA. El Castellón tiene todo un reto por delante esta tarde (18.00 horas). El conjunto 'orellut', que hasta esta jornada era el líder del grupo III de Segunda B, podría perder su primer puesto si no puntúa en la visita al Johan Cruyff. Los de Óscar Cano, que se miden a un Barcelona B mejorado respecto al principio de temporada, salen con la alineación más ofensiva que se puede formar: ¡sin ningún defensa! No en vano, el técnico granadino no ha querido forzar con Satrústegui, que acarrea molestias musculares y ha optado por una defensa con Muguruza en el lateral derecho, Castells y Gálvez en el eje de la zaga y Javi Serra como lateral zurdo.

Por delante, el centro del campo que ya no conoce toda la afición albinegra: Rubén Díez, Calavera, Carles Salvador y Jorge Fernández. Arriba, también hay novedades. Y muy importantes. Se cae del once David Cubillas, que lo reemplaza el prometedor Rául Alcaina, quien formará dupla con el killer, César Díaz.

El once del Barça B es el siguiente: