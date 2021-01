El Castellón vuelve a desangrarse con errores groseros en defensa ante el Espanyol (2-0)

Perder ante el Espanyol entraba en los planes y las previsiones. El conjunto catalán huele a Primera División. El problema es que el Castellón sigue mostrando graves carencias, demasiada candidez y una acusada debilidad defensiva. Óscar Cano pide a gritos refuerzos para luchar hasta el final por salvar la categoría. El 2-0 es un resultado hasta honroso, pero que deja dudas en el aire, una vez más y ya finalizada la primera vuelta. Queda mucho, pero urgen soluciones y cambios radicales, tanto en la llegada de fichajes como a nivel del propio Cano, no culpable, pero sí responsable de algunas situaciones tácticas que se vienen repitiendo jornada tras jornada.

Las diferencias entre el Espanyol y el Castellón a día de hoy son enormes, sobre todo en el presupuesto, donde los periquitos multiplican por 9 a los albinegros. Sin embargo, eso no justifica tanta fragilidad defensiva y las facilidades tan groseras que ofrece el equipo albinegro en su área. Con tales regalos no se puede plantear tan siquiera ponérselo un poco complicado al rey Midas de Segunda A. Cuando se ha llegado al ecuador del campeonato el análisis de dónde están los males del Castellón es diáfano: la falta de contundencia defensiva es alarmante, igual que en el área rival.

Da igual que Cano ponga una defensa de cinco, cuatro o meta a todo el equipo en el área: con fallos tan mayúsculos como los vistos en los dos goles del Espanyol, es como empezar con el marcador en contra desde la caseta.

La puesta en escena del equipo albinegro no es mala. No se trata mal el balón e, incluso, se ha progresado en la llegada a la zona de peligro del contrario, pero si ya de por sí para el Castellón ver puerta es como una subida al Everest, un principio básico del fútbol es que hay que ser duro y correoso atrás. Y este equipo exhibe una debilidad alarmante.

Al margen, el técnico granadino insiste en mantener inamovibles a piezas que reiteran error tras error. El conjunto de la capital de la Plana es un equipo que hace el campo muy ancho con esa defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros, que ni muestra contundencia y tampoco logra cerrar las bandas, zona por la que el Espanyol le hizo mucho daño. Las transiciones en ataque tampoco son rápidas y el Castellón vive inmerso en una crisis de identidad permanente, con mucha distancia entre líneas y muy escasa creatividad ofensiva. Muy fácil lo tuvo el Espanyol para ganar. Nico Melamed le sacó los colores a la zaga albinegra, y a los siete minutos ya lograba batir a Campos. El Castellón en ataque es Marc Mateu. Poco más a pesar de que Zlatanovic tuvo el empate en un remate a bocajarro que Diego López desvió con agilidad felina.

Y el 2-0, más de lo mismo, dejando nuevamente señalado a Satrústegui, un gol materializado casi sin querer por Javi Puado. El Castellón rememoraba nuevamente que es un equipo muy blando, que quiere jugar al fútbol y deja también que lo hagan los rivales, pero ni muerde en defensa ni tiene recursos técnicos para hacerle daño a una zaga tan experimentada como la periquita. Juega muy tapado, pretende defender con balón, pero cuando intenta apretar un poco más arriba, deja ver carencias. En resumen, una crisis de identidad que le ha conducido, en una peligrosa espiral descendente, a la cola.

Las sensaciones no son malas, pero tampoco buenas. Siempre, salvo en tardes como la de Oviedo o ante el Alcorcón, nunca se descose del todo, pero no le alcanza para ganar. Y anoche apenas tuvo opciones de mostrarle las garras al Espanyol. Solo le llegó para frenar la sangría defensiva en la segunda parte y acabar con una derrota correcta ante un rival que juega otra Liga. El problema no es la derrota, sino la sensación de que el Castellón va muy justo.

- Ficha técnica:

2 - Espanyol: Diego López; Miguelón, David López, Calero, Pedrosa; Melamed (Melendo, min.63), Darder (Fran Mérida, min.74), Bare (Pol Lozano, min.86), Embarba (Vargas, min.86); Raúl de Tomás y Puado (Wu Lei, min.74).

0 - Castellón: Campos; Guillem, Iago Indias, Gálvez (Castells, min.83), Satrústegui (Delgado, min.86); Fidalgo (Ortuño, min.60), Señé, Paolo Fernandes (Rubén Díez, min.60), Mateu; Arturo Molina y Zlatanovic (Jorge Fernández, min.60).

Goles: 1-0, min.6: Melamed; 2-0, min.35: Puado.

Árbitro: De la Fuente Ramos (comité castellano-leonés). Amonestó a Melamed (min.31), Embarba (min.79).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Smartbank disputado en el RCDE Stadium a puerta cerrada.