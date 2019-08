César Díaz: "He venido al Castellón porque han sabido valorar a la persona"

César Díaz El deseado ya ha vuelto a vestir de albinegro. Lo ha hecho en el mediodía de este miércoles en una presentación realizada en el concesionario Hyundai Mobikorea de Castelló. El delantero, que firma para las tres próximas temporadas y llega con la carta de libertad después de unas difíciles negociaciones de casi tres meses, ha pronunciado sus primeras palabras desde el inicio de esta segunda etapa en el club.

"He venido al Castellón porque en un mundo del fútbol como el actual, aquí han sabido valorar a la persona", ha asegurado el futbolista, que tras rescindir su contrato con el Racing de Santander ha contado con ofertas de clubs importantes como el Hércules, que ofrecía incluso más dinero. Sobre sus retos personales, el futbolista (que marcó ocho goles decisivos la pasada campaña pese a llegar en el mercado de invierno), afirma que no quiere marcarse un número determinado de goles: "No quiero ser esclavo de una cifra, pero mi trabajo ahí está".

Ha añadido César Díaz que aterriza "a un proyecto bonito" y se muestra ambicioso: "El objetivo mínimo será el de no esperar hasta el final para salvarnos". Con la llegada del futbolista, que ha estado acompañado en la presentación por el director general Jordi Bruixola y por Carlos Montesinos, miembro de la comisión deportiva del Castellón, se da prácticamente por cerrada la plantilla.