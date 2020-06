El sorteo del play off y la sede siguen todavía sin definir por la FEF

La Federación Española de Fútbol ya ha dado a conocer los detalles mas importantes de la fase de promoción de ascenso a Segunda A en la que está inmerso el CD Castellón como campeón de grupo, junto al At. Baleares, Cartagena y Logroñés. El miércoles por la noche los clubs implicados fueron informados por videoconferencia de forma oficiosa de los aspectos clave de la fase. No obstante, en las últimas horas ha habido novedades al respecto y parece descartarse que el sorteo se realice el lunes 8 de junio y es probable que se retrase, aunque dentro de la misma semana. También vuelven las dudas respecto a la sede del play off, porque aunque la región de Murcia parece la mejor situada, ahora la FEF sigue considerando la posibilidad de que Las Rozas y sedes de alrededor puedan albergar la fase de ascenso.

TELEVISIÓN

Los partidos, como ya informó Mediterráneo, serán ofrecidos por la plataforma de streaming televisivo Footers, que se ha quedado con los derechos de ambas fases, tanto la de ascenso a Segunda A como a Segunda B. El canal de pago tiene previsto realizar un importante despliegue de medios para ofrecer en directo todos los encuentros de la promoción, incluso con un carruselde encuentros por la coincidencia de horarios que será inevitable por elevado número de partidos. De hecho, Footers ya ha sacado a la venta un pack por 9,99 euros si se contrata antes del 15 de junio.

EL SORTEO, A PARTIR DEL 8 JUNIO

La fecha del sorteo, que se preveía fuera el 8 de junio, es más que probable que se retrase a otro día de la semana que viene, aunque todavia sin definir.

FECHA DEL PLAY OFF

Por otra parte, los clubs conocieron que la fase de ascenso dará comienzo el 18 de julio y concluirá en todas sus fases el domingo 26. Los partidos se disputarían entre las 21.00 y las 21.30 por las altas temperaturas habituales en esas fechas estivales. El Castellón disputaría su partido el sábado 18 o domingo 19, dependiendo del bombo del sortero.

SEDE DE LA FASE

Los clubs no recibieron confirmación oficial de la sede dejando abiertas las opciones de Murcia y la Ciudad de las Rozas, una vez descartada la posibilidad de que fuera Alicante. Todo está encaminado a que los play offs se jueguen en tierras murcianas, con subsedes en Lorca, Cartagena, San Pedro y la Nueva Condomina de Murcia, pero puede haber un giro de última hora y la fase podría celebrarse en Las Rozas y en sedes de los alrededores, según han confirmado a Mediterráneo desde la FEF.

LOS GASTOS

La gran sorpresa de los clubs fue la notificación de que deberán correr con todos los gastos de desplazamientos y estancia en el lugar donde se dispute la promoción.

El Castellón dispone de mas de mes y medio para preparar concienzudamente el play off exprés que se jugará a 90 minutos contra Cartagena, Logroñes o At. Baleares, todos rivales con un potencial importante. Los perdedores de esta eliminatoría dispondrían de una nueva oportunidad para lograr el ascenso con el resto de clasificados que quedaran de los cruces entre segundos, terceros y cuartos clasificados.