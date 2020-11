Cubillas, «lleva al equipo al final, que tú puedes»

La música despierta recuerdos. Lo hemos comprobado esta semana escuchando canciones como la que Andrés Calamaro le dedicó al malogrado Diego Armando Maradona y que a muchos nos trasladaron a la típica noche de Magdalena en la colla con los amigos, canturreando y bailándola sin parar. Pero, desde que compré el último disco de Dani Martín hace un par de semanas, a mí hay otra canción que me evoca directamente al CD Castellón y, más concretamente, a David Cubillas.

La letra de Capitán, como así se llama la canción, está dedicada a Fernando Torres pero, por el motivo que sea, siempre me viene a la cabeza el ‘9’ albinegro. Desde que la escuché por primera vez, algo me decía que Cubi podía ser una de las claves para empezar a desatascar a este Castellón al que el fútbol profesional le ha dado un baño de realidad en las últimas semanas. Porque, aunque hacía mucho que no era titular, la gran mayoría sabíamos que por ganas y por orgullo no iba a ser.

Cubillas aportó algo diferente contra el Mirandés. En los 85 minutos que estuvo sobre el césped de Anduva hizo mucho más que otros compañeros en las 14 jornadas anteriores. Y no solo hablo del gol sino del trabajo que realizó en líneas generales y las sensaciones que dejó. Así, a nadie extrañará que cuando Óscar Cano lo cambió, me volviera a la cabeza esa canción: «Lleva al equipo al final, que tú puedes. Vamos a hacerlo por nuestros colores. No dejes nunca de estar y ser cómo eres. Que sepas y te sientas capitán». Que así sea.