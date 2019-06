Cubillas: «Quien venga debe saber lo que significa este club»

El brazalete de capitán del CD Castellón volverá a lucir en el brazo de David Cubillas una temporada más. El espigado delantero centro albinegro está implicado con la causa orellut, siempre lo ha estado, y sin ir más lejos, el pasado jueves estuvo presente en la rueda de prensa de Castalia en la que Vicente Montesinos hizo pública la recompra de la entidad a José Miguel Garrido.

El ariete de la capital de la Plana reconoció que «los cambios institucionales son cambios a nivel de club que quieras o no nos afectan a los jugadores». Cubigol afirmó que le gustó estar en la rueda de prensa del presidente «para darle el apoyo en representación de la plantilla como capitán. Hay que dar las gracias a Garrido por apostar por este club, aunque al final el fútbol no son matemáticas y las cosas no siempre salen como uno quiere», afirmó.

Además, Cubillas valoró postivamente la entrada de Vicente Montesinos como nuevo hombre fuerte del club albinegro: «Hay un cambio, ahora viene Vicente Montesinos, es un cambio que le viene bien a él y también es francamente positivo para el club. Espero que sea una etapa muy bonita para todo el albinegrismo».

Renovado // El ariete castellonense ha vivido las últimas semanas, claves en la continuidad del proyecto de Garrido o la llegada de Vicente Montesinos como máximo accionista, desde la barrera pero también con la seguridad de que cuenta con contrato en vigor e iba a seguir ligado al Castellón tras estampar su renovación.

«Siempre que hay cambios hay incertidumbres. En mi caso yo tengo contrato en vigor. La situación depende del área de dirección deportiva, de Ángel Dealbert, depende de la plantilla que vaya a configurar la próxima temporada, que seguramente será lo más competitiva posible», remarcó el delantero centro.

Pero si Cubillas tiene un deseo para el próximo ejercicio es el de tener un curso tranquilo: «Al fin y al cabo espero que el equipo no sufra tanto como esta última temporada. Este año ha sido bastante duro. A partir de ahí espero que se arme un equipo con jugadores de aquí o de fuera que vengan a competir y que sepan lo que significa el CD Castellón y dan el 100% por el equipo», concluyó el corajoso atacante.