Cubillas, titular en la 'final' del Castellón en Anduva

LA PREVIA. Una final donde solo vale ganar. El Castellón afronta un partido trascendental esta tarde-noche (20.30 horas, Movistar+) en Miranda de Ebro. El equipo albinegro, después de sufrir un duro mazazo entre semana ante el Alcorcón (0-2), con su octava derrota en los últimos nueve partidos, necesita sumar 3 puntos ante el Mirandés para no agrandar su delicada situación clasificatoria.

El encuentro también es una final para el entrenador del Castellón, Óscar Cano, que podría quedar señalado de no conseguir la victoria en Anduva. Para el decisivo encuentro, no podrá contar con Carles Salvador, que después de haber estado un mes fuera por una lesión muscular, no ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy. Según ha señalado el club minutos antes de ofrecer las alineaciones, "Carles Salvador sufrió ayer en el último entrenamiento un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. Tiene un esguince de grado elevado y tiene que hacerse pruebas esta semana, pero hoy será baja".

Entre las novedades que presenta el conjunto orellut, destaca la titularidad de Delgado, que suple al lesionado Rafa Gálvez, Arturo en el centro del campo y David Cubillas, que jugará su primer partido desde el inicio en lo que va de temporada.

Con todo, el once del Castellón es el siguiente: