David Cubillas, el antídoto contra las derrotas en el Castellón

El mejor antídoto contra las derrotas del CD Castellón es un gol de David Cubillas. Si el capitán ve portería, el equipo no pierde, como lo ha demostrado en los partidos que ha disputado en tres categorías distintas (Tercera, Segunda B y Segunda A), en las tres temporadas y pico últimas: 30 tantos en 26 un total de encuentros, con un balance de 20 victorias y media docena de empates.

Cubillas ha disputado apenas 156 minutos en 15 jornadas, aunque ha sido capaz de marcar dos tantos (el de la victoria en Ponferrada, a pesar de que su cabezazo dio, en última instancia, en Adrián Lapeña para convertirse en el 1-2, en el descuento, le fue concedido al 9). Hasta Anduva era el único, de los cinco delanteros, que no había sido titular.

Más allá del gol, el capitán presentó unas estadísticas alentadoras frente al Mirandés, con un total de 26 duelos ganados (cinco a ras de suelo y, su punto fuerte, 21 aéreos, con la guinda del empate). Además, 15 balones perdidos, una falta cometida y cinco sufridas.



«ME FIJO POCO EN LOS NÚMEROS»

«Me fijo poco en los números: lo que quiero, es que el Castellón siga creciendo», explicó en declaraciones a la Agencia Efe.

Cubillas ha logrado marcar, en las últimas cuatro campañas, 21 tantos en Tercera, siete en Segunda B y estos dos en Segunda A.

«Para un delantero que ha jugado bastante en cuatro temporadas, pueden ser números un poco pobres, pero no me fijo en eso», consideró el atacante. «Mi única intención, cuando salgo a jugar, no es marcar uno, dos o tres goles, sino hacer todo lo posible para que el Castellón gane», señaló.

Cubillas, para concluir, manifestó que él tiene muy claro «que el colectivo está por encima de las individualidades en un club de fútbol», puesto que «los futbolistas» están de paso y lo que queda es el club y el escudo».