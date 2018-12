Dealbert: "Acertar en los fichajes es clave, por eso no hay que caer en la precipitación"

Tras ser uno de los protagonistas sobre el césped del regreso del Castellón a Segunda B después de siete temporadas en Tercera, Ángel Dealbert decidió colgar las botas para asumir protagonismo en los despachos como secretario técnico del club. Pasó a ser la mano derecha de Juan Guerrero, director deportivo, que fue el encargado de poner en marcha una revolución en la plantilla —solo permanecieron tres de los héroes del ascenso—. En su primera experiencia está comprobando que no siempre el esfuerzo por confeccionar una plantilla de garantías tiene como recompensa el éxito, ya que los albinegros están en zona de descenso. A escasos cinco días para que finalice el 2018, Dealbert analiza la actualidad del club albinegro.

—Lleva seis meses en su nuevo cargo, ¿le ha cambiado mucho la vida?

—Es muy diferente a lo que estaba haciendo hasta ahora como jugador, ya que ibas a entrenar y cuando terminabas te ibas a casa. Ahora, en los despachos, tienes un horario fijo, como cualquier trabajador, y haces muchas más horas, mirando vídeos de partidos o acudiendo a verlos en directo. Me he empapado de fútbol y lo que me queda.

—Pero sigue viajando mucho, incluso más que antes.

—A veces sí, pero cuando te vas a un sitio aprovechas para ver un par de partidos el mismo día y que el desplazamiento sea más provechoso. Después, vuelta a la nueva rutina, en la que lo fundamental es empaparte de fútbol.

—Volviendo la vista atrás, tras el ascenso se decidió hacer muchos cambios en la plantilla y no ha funcionado como se esperaba. ¿Qué ha pasado?

—Algunos de los jugadores importantes que firmamos no han dado el rendimiento que habían dado en otro club y que fue el motivo por el que se decidió incorporarlos, y esto se ha acusado mucho. Por diferentes circunstancias no han estado al nivel esperado, lo que demuestra que en el fútbol no siempre aciertas y los resultados son los que son y estamos abajo en la clasificación.

—¿Es posible que las palabras que pronunció el director deportivo, en las que dijo que todo lo que no fuera terminar primero y ascender sería un fracaso, hayan aumentado la presión?

—No creo, porque se les comunicó que venían a un equipo para ascender, ya que la apuesta que se hacía era fuerte. Cuando se confeccionó la plantilla el mensaje que se dio era ese. Pero no ha ido bien y no queda otra que trabajar para que todo mejore a partir de ahora, buscar las teclas adecuadas dentro del mercado y tirar hacia arriba para intentar salvar la categoría cuanto antes.

—Dentro de todo lo negativo, la permanencia solo está a tres puntos y queda mucho.

—Efectivamente. Restan 20 jornadas, toda la segunda vuelta más el partido ante el Barcelona B. En total 60 puntos, que son muchos. Hay que reaccionar y corregir las cosas que se han hecho mal, sabiendo la dificultad de este mercado, ya que muchos jugadores están con contrato.

—Y al menos las sensaciones del equipo en la última jornada fueron otras.

—Cuando se decide traer a Óscar (Cano) se apuesta por otra forma de ver el fútbol, tener más el balón, otros movimientos de los jugadores… Está claro que el otro día se vio otra cosa y que además se ganó, que era lo que necesitábamos, pero hay que seguir trabajando. El nuevo entrenador solo lleva dos semanas y queda mucho por delante. Entre lo que puede aportar él y lo que nosotros podamos traerle como refuerzos debemos conseguir que el equipo reaccione.

—Hablando del nuevo entrenador, tengo entendido de que su fichaje fue una apuesta suya.

—Teníamos cinco o seis nombres encima de la mesa. Nos reunimos con todos para que nos comunicaran que podían aportar y yo lo tuve claro desde el principio, como José Miguel (Garrido) y el resto. Así, en el momento que se tuvo que decidir no hubo problemas, ya que creíamos que necesitábamos un estilo diferente, por el bloqueo de los jugadores.

—Acaba de comentar que se le tuvo en cuenta en la elección de Óscar Cano, esto quiere decir que su figura ha ganado peso en cuanto a la toma de decisiones.

—Evidentemente. Cuanto aterricé en la secretaría técnica ya había antes un trabajo realizado en cuanto a seguimiento de jugadores del que yo no podía opinar porque acababa de cerrar mi etapa como jugador. Ahora, seis meses después y tras ver cada entrenamiento del primer equipo, cientos de partidos en directo o en vídeo, es lógico que mis opiniones y puntos de vista se tomen más en cuenta que antes.

—Ya ha dicho que habrá refuerzos, pero ¿cuántos jugadores van a venir?

—Depende de las bajas que se concedan, pero está claro que nos vamos a reforzar. No obstante, ahora no es como en junio, ya que los jugadores tienen contrato y los de Segunda A no ponen facilidades para bajar de categoría. José Miguel (Garrido) quiere realizar otra apuesta muy fuerte para un proyecto de futuro, pensando más allá de esta temporada.

—Supongo que entiende el malestar de la afición.

—La gente lo que quiere es que el equipo esté lo más alto posible y ahora estamos en descenso. Después de muchos años en Tercera y estando abajo es normal que la afición esté descontenta. Por eso hay que revertir la situación e intentar acertar en los fichajes y no precipitarnos. Los que vengan deben saber dónde vienen, ya que la presión mediática es muy importante y buena. Yo como jugador quiero jugar en un club como este, que no es uno cualquiera. Castellón es una buena plaza para ser futbolista y por esto van 10.000 aficionados al campo.

—¿Qué le pide al 2019?

—Que el equipo tire adelante y que acabe la temporada lo mejor posible, que respeten las lesiones a los jugadores y salud a todo el albinegrismo, a los aficionados, que sin ellos no somos nada.