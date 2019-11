Descubre lo que ha dicho Óscar Cano antes de la reválida frente al Barcelona B

El CD Castellón expone su liderato y su condición de invicto, este domingo (18.00 horas), en el Estadio Johan Cruyff, heredero del Miniestadi, que visita por vez primera. Óscar Cano, enamorado futbolísticamente de la filosofía Barça, ha hablado largo y tendido del encuentro frente al filial azulgrana.

El rival

"El partido es bajo mi punto de vista, contra el equipo más jugadores tiene, de los 80 de Segunda B, que van a llegar a la élite del fútbol: muchos internacionales, a caballo entre el primer equipo y el segundo de un Barça, que han sido peticiones de otros clubs de Primera y Segunda A, con unos nombres que vienen, desde hace mucho tiempo, dando que hablar".

El partido esperado

"No es un partido abierto. Debemos entender, porque es nuestra forma de proceder y porque es lo que más me gusta, que hay que tener la pelota, pero este partido es distinto. Hemos atacado con secuencias largas durante mucho tiempo de otros partidos, pero este rival es distinto a todos. Van a ir a por nosotros, van a presionarnos siempre, a tumba abierta".

Lo que no quiere y lo que quiere del Castellón

"Quiero un Castellón que sea proactivo, que ellos no nos hundan, nos nos sometan, no nos obliguen a defender muy atrás... Que seamos capaces de disuadirles. Evitar el impacto que tienen en un determinado perfil, porque son capaces de llevarte a un espacio, de dormirte, de hipnotizarte... Es un equipo riquísimo en procedimientos, fruto de un entrenador altamente cualificado, con unos jugadores de otro nivel".

El objetivo

"Hay que tener en cuenta de donde se viene, andar con paso firme pero con cautela sin lanzar una campana al vuelo porque se generan expectativa que luego no se corresponde con la realidad... Queremos ir paso a paso, disfrutando del momento pero sin renunciar a nada. El equipo tiene buena predisposición siempre y juega muy bien al fútbol, así que vamos a intentar salir a ganar en cualquier campo y en cualquier circunstancia. Va a haber momentos en que perdamos".

Un arma poco utilizada

"Vamos a plantear un partido para ser protagonista, pero enfrente tendremos un equipo que no nos va a permitir serlo. Ellos son superiores a todos en ir a quitártela y en sacarla desde atrás, así que tenemos que implicar al jugador, a nivel cognitivo, a que comprenda que los tiempos que habitualmente tenemos para jugar, que no los vamos a tener. El contraataque puede ser un arma, aunque no como plan de partido".

En perspectiva

"Ser líder con 14 jornadas te dice como competidor, que eres uno de los equipos que mejor estás haciendo las cosas. Y eso tiene una responsabilidad. Queremos mantener ese estatus, pero la experiencia te dice que el Teruel hizo una segunda vuelta de play-off y descendió y nosotros casi y nos salvamos en el último momento. Así que alerta, que igual que las cosas pueden ir muy bien, pueden ir luego muy mal. Siempre he trabajado pensando en que mañana me pueden echar. No me gustaría que si dejamos de ir líderes, perdamos la confianza en lo que hacemos. Nos hemos ganado que la gente piense que somos uno de los ocho o nueve equipos que tenemos posibilidad de hacer play-off. Pero si estamos sextos, también lo diré. Pero si me preguntas por el objetivo, es conseguir lo antes posible los 14 o 15 puntos que nos hacen falta para salvarnos, yo las he vivido de todos los colores. Y a partir de ahí, veremos dónde podemos ir soñando. Hacer dos puntos por partido en este club en una salvajada".

Altas y dudas

"Víctor García y Jairo Cárcaba no van a poder estar. Y veremos lo que pasa con Héctor Verdes: a veces entrena con normalidad y otras veces no, alterna buenas y malas sensaciones".

Iniciativas del club

"El club tiene una masa social a la que estimular. En ese sentido, debo reconocer a la gente del club, que lanza campañas para que se genere ese bucle necesario en los grandes clubs y que ayudan al rendimiento de los jugadores".