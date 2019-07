Enrique no volverá al Castellón y estudia una oferta del Orihuela

No habrá segunda oportunidad para Enrique José Sampedro. O al menos de momento. Uno de los futbolistas más queridos por la afición durante la temporada del ascenso no vestirá de albinegro la próxima campaña, al no entrar en los planes del entrenador del primer equipo Óscar Cano.

El valenciano, que el pasado curso estuvo en las filas del Ontinyent hasta que este abandonó la competición por impagos, podría seguir compitiendo en la categoría de bronce en las filas del Orihuela. El equipo alicantino quiere un bloque de garantías para su regreso a Segunda B y ha presentado una oferta al central.

Sin embargo, no es la única propuesta que tiene encima de la mesa el contrastado zaguero, puesto que el ambicioso Atzeneta de Tercera también ha llamado a su puerta y Enrique tomará una decisión en los próximos días.